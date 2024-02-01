الخميس 01 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

من هو السلطان إبراهيم ملك ماليزيا الجديد؟.. يمتلك جيش خاص وأسطول طائرات

ملك ماليزيا الجديد
ملك ماليزيا الجديد

أدى السلطان إبراهيم إسكندر، البالغ من العمر 65 عامًا، اليمين الدستورية أمس الأربعاء ليتولى العرش في ماليزيا، وهو ملياردير لديه جيشه وأسطوله من الطائرات الخاصة، كما أنه يمتلك 300 سيارة فاخرة، وحضر حفل تتويجه رئيس الوزراء الماليزي وأعضاء مجلس الوزراء وأعضاء العائلات المالكة التسع في ماليزيا، حسبما نشر موقع "بيزنس إنسيدر".

من هو السلطان ابراهيم ملك ماليزيا الجديد؟

يبدو أن الملك يريد أن يكون له تأثير في دوره، وقال لصحيفة سنغافورة ستريتس تايمز الشهر الماضي إنه عازم على عدم إضاعة خمس سنوات على العرش "كملك دمية".

ملك ماليزيا الجديد مثير للدهشة

وأكد الموقع أن السلطان إبراهيم بالفعل يثير الدهشة من خلال عرضه للثروة وأسلوبه الصريح، ووصف ملف شخصي الملك بأنه "ملكي يركب دراجة نارية، ويقود سيارة فيراري، ويتمتع بالذكاء في إنستجرام".

وسيستخدم السلطان إبراهيم -رئيس العائلة المالكة في جوهور- لقب صاحب الجلالة يانغ دي بيرتوان أغونغ، وهو ما يعادل الملك في ماليزيا.

وكان انتخابه للعرش الوطني متوقعا على نطاق واسع لأن ماليزيا تدير النظام الملكي التناوبي الوحيد في العالم، وبموجب هذا النظام، يتناوب حكام ماليزيا التسعة، المعروفون باسم "السلاطين"، على منصب رئيس الدولة فيما بينهم كل خمس سنوات، حسبما ذكرت رويترز.

وأوضح الموقع أن الملك الجديد يعتبر أحد أقوى وأغنى الأشخاص في البلاد قبل فترة طويلة من حصوله على اللقب الجديد.

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بينما أكدت وكالة "بلومبرج" الأمريكية أن ثروة عائلة جوهور تقدر بنحو 5.7 مليار دولار، حيث تعمل العائلة في الأراضي الخاصة والعقارات والشركات العامة والخاصة.

وتابعت أن السلطان إبراهيم يمتلك ما يقل قليلًا عن ربع شركة U Mobile، إحدى أكبر مزودي خدمات الهاتف المحمول في ماليزيا، بالإضافة إلى أرض بقيمة 4 ملايين دولار في سنغافورة.

يمتلك جيش خاص وأسطول طائرات

وأضافت أن عائلة جوهور هي العائلة المالكة الوحيدة في ماليزيا التي لديها جيش خاص، وهو الشرط الذي مُنح لجوهور للانضمام إلى ماليزيا الحديثة بعد استقلالها عن بريطانيا العظمى في عام 1967.

وأشارت إلى أن السلطان إبراهيم يمتلك مجموعة من الطائرات الخاصة وأكثر من 300 سيارة قديمة فاخرة، بما في ذلك واحدة كانت مملوكة لأدولف هتلر، وفي مقابلة عادت إلى الظهور عام 2013 ونُشرت على موقع يوتيوب عام 2017، قال السلطان إبراهيم إن هتلر كان صديقًا لجده الأكبر.

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يمتلك سيارة هتلر

وأضاف أن سيارة هتلر أُرسلت إلى إنجلترا ثم إلى ماليزيا قبل تسليمها إلى جده الأكبر.

سلطان إبراهيم هو أيضًا من عشاق الدراجات النارية ومن المعروف أنه يقوم برحلات بسيارته هارلي ديفيدسون حول جوهور، حيث سبق له أن وزع "أعمال خيرية على الفقراء"، وفقًا لصحيفة "الجارديان" البريطانية.

وأوضحت الوكالة الأمريكية، أنه بالرغم من أن دور الملك شرفي إلى حد كبير، إلا أنه لديه مسؤوليات برلمانية معينة، بما في ذلك القدرة على تعيين رئيس للوزراء، كما أنه قادر على العفو عن المدانين بارتكاب جرائم، حسبما ذكرت رويترز.

من غير القانوني أن ينتقد أفراد الجمهور الملك علانية بسبب قانون الفتنة لعام 1948. وكانت هذه القاعدة ذات أهمية خاصة في أواخر الثمانينيات والتسعينيات، عندما اتُهم والد السلطان إبراهيم، سلطان جوهور الراحل، بالقتل.

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