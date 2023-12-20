الأربعاء 20 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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ماليزيا ترسل 3 شحنات مساعدات لقطاع غزة.. والأخيرة هى الأكبر

مساعدات
مساعدات

تحدث السفير رجائي نصر، سفير مصر في ماليزيا، عن الشاحنات الماليزية ضمن مساعدات لقطاع غزة.

وقال، خلال مداخلة عبر تطبيق زووم على فضائية القاهرة الإخبارية من كوالالمبور، اليوم الأربعاء، إنه تم إرسال ثلاث شحنات مساعدات لقطاع غزة، مشيرًا إلى أن الشحنة الأخيرة هي شحنة المساعدات الأكبر وتتكون مما يقرب من 60 طنًا.

وشارك السفير رجائى نصر، سفير مصر لدى ماليزيا، الإثنين الماضي، فى مراسم إرسال الشحنة الثالثة من المساعدات الإنسانية الماليزية لقطاع غزة، والتى تحتوى على أدوية ومستلزمات طبية تقدر بنحو 60 طنًا من المساعدات سيتم تسليمها للهلال الأحمر المصرى، وذلك بمشاركة الملك السلطان عبد الله رعاية الدين المصطفى بالله شاه ملك ماليزيا، والنائب الأول لرئيس الوزراء الماليزى، ووزير الصحة، ورئيس الأركان للقوات المسلحة الماليزية، بالإضافة إلى عددٍ من كبار المسئولين فى الحكومة الماليزية.

ووجه ملك ماليزيا والمسئولون الماليزيون الشكر للسفير رجائى نصر والحكومة المصرية للدور المحورى الذى تقوم به ومجهوداتها لإيصال المساعدات الإنسانية الماليزية للفلسطينيين فى قطاع غزة، حسب بيان صادر عن سفارة مصر لدى ماليزيا.
وفي وقت سابق من اليوم أعلنت ماليزيا، أنها ستمنع شركة الشحن الإسرائيلية "زيم" من الرسو في موانئها بأثر فوري.

وقال رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم في بيان، إن "هذا المنع رد على تصرفات إسرائيل التي تنتهك المبادئ الإنسانية الأساسية والقوانين الدولية"، في إشارة إلى عمليتها العسكرية في غزة.

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