الأربعاء 07 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

ملك ماليزيا: نأمل فى استمرار العلاقة الوثيقة مع السعودية فى خدمة الحجاج

الحجاج
الحجاج

قال ملك ماليزيا السلطان عبدالله بن السلطان أحمد شاه، إنه يأمل في استمرار العلاقة الوثيقة التي أقيمت منذ فترة طويلة بين بلاده والمملكة العربية السعودية في خدمة الحجاج.

جاء ذلك خلال مراسم توديع السلطان عبدالله وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى ماليزيا مساعد بن إبراهيم السليم، في العاصمة الماليزية كوالالمبور، الحجاج الماليزين المسافرين للأراضي المقدسة والمستفيدون من مبادرة "طريق مكة"، حيث أعرب ملك ماليزيا عن تقديره للمملكة على كل ما تقدمه من خدمات ومساعدات للحجاج الماليزين، حسبما ذكرت وكالة أنباء السعودية (واس).

من جانبه، أكد الوزير برئاسة مجلس الوزراء (الشؤون الدينية) الماليزي السناتور الدكتور محمد نعيم بن مختار، أن المملكة تواصل العمل في خدمة الحجاج الماليزين وتستمر بمبادرة "طريق مكة" التي أثبتت نجاحها ويتمتع بها الحاج الماليزي منذ إطلاقها قبل خمس سنوات، مشيرًا إلى أنها تُسهل إنهاء إجراءات السفر لضيوف الرحمن من مطار كوالالمبور الدولي حتى وصولهم إلى الأراضي المقدسة.

وفي مطار حضرة شاه جلال الدولي في دكا عاصمة بنجلاديش، يستعد ضيوف الرحمن للمغادرة لأداء مناسك الحج ضمن مبادرة "طريق مكة"، إحدى مبادرات "وزارة الداخلية السعودية" ضمن برنامج خدمة ضيوف الرحمن أحد برامج "رؤية السعودية" 2030.

وأكد عدد من الحجاج - لـ "واس" - سهولة وسرعة إنهاء إجراءات السفر لأداء مناسك الحج هذا العام مما يوفر للحجاج الوقت والجهد، ويعينهم على أداء شعيرتهم بكل يسر وطمأنينة، مقدمين الشكر لحكومة المملكة لما سخرته من إمكانات بشرية ومادية وتقنية في خدمة ضيوف الرحمن.

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