سفير فلسطين فى ماليزيا: لا يوجد مكان آمن بقطاع غزة

أكد وليد أبوعلي، سفير فلسطين في ماليزيا، أن الاحتلال الإسرائيلي يستهدف كل الفلسطينيين في قطاع غزة، مشددًا: على العالم وقف العدوان، وذلك خلال خبر عاجل عرضته قناة "القاهرة الإخبارية".

لا أمن بقطاع غزة

وبحسب عاجل القاهرة الإخبارية، فإن سفير فلسطين في ماليزيا أوضح أن الاحتلال يستهدف كل متر مربع في غزة، ولا يوجد أمن بالقطاع، مشيرًا إلى أن الحكومة الإسرائيلية تمارس إرهابًا مجرمًا بحق الفلسطينيين في غزة والقدس.

من جانبها، أعلنت هيئة شئون الأسرى أن الاحتلال الإسرائيلي اعتقل 30 فلسطينيًا بالضفة منذ الليلة الماضية.