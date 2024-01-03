الأربعاء 03 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

ماليزيا تدعم دعوى جنوب أفريقيا ضد الاحتلال الإسرائيلى بـ"العدل الدولية"

ماليزيا
ماليزيا

أعلنت ماليزيا، أمس الثلاثاء، دعمها دعوى جنوب إفريقيا ضد الاحتلال الإسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية بشأن ما يتعلق بالانتهاكات التي يتعرض لها الفلسطينيون في قطاع غزة.

 

وقالت وزارة الخارجية الماليزية، في بيان، إن إجراءات جنوب أفريقيا ضد الاحتلال الإسرائيلي تأتي بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948، مشيرة إلى أن الطلب يتضمن أيضًا من المحكمة أن تتخذ إجراءاتها من أجل وقف الكيان الإسرائيلي المحتل حملته العسكرية على غزة.

 

وأضافت الوزارة «أن الإجراء القانوني ضد الاحتلال الإسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية هو خطوة ملموسة وفي الوقت المناسب نحو المساءلة القانونية عن الفظائع التي يرتكبها الاحتلال في غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة بشكل عام».


وأضاف البيان أن ماليزيا - بصفتها دولة موقعة على اتفاقية الإبادة الجماعية - تجدد دعوتها الاحتلال الإسرائيلي إلى الوفاء بالتزاماته بموجب القانون الدولي والوقف الفوري للفظائع التي يرتكبها ضد الفلسطينيين.

 

وجدد البيان دعوة ماليزيا إلى إيجاد حل دائم من خلال منح الفلسطينيين دولتهم المستقلة ذات السيادة على أساس حدود ما قبل عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

 

ورفعت جنوب أفريقيا دعوى قضائية ضد الاحتلال الإسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية بشأن انتهاكاته بموجب في قطاع غزة.

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