كتائب القسام تستهدف مجموعة من جنود الاحتلال تحصنت داخل منزل بخان يونس

أعلنت كتائب القسام، الذراع العسكرية لحركة حماس، باستهداف مجموعة من جنود الاحتلال تحصنت داخل منزل في منطقة بلوك ج غرب مدينة خان يونس بقذيفة "TBG" مضادة للتحصنيات.

وقالت في بيان لها وفقًا لما نقلته فضائية الغد الإخبارية، اليوم الأربعاء، "تمكن مجاهدو القسام من استهداف مجموعة من جنود الاحتلال تحصنت داخل منزل في منطقة بلوك ج غرب مدينة خانيونس بقذيفة "TBG" مضادة للتحصنيات ومن ثم اتباعها بقذيفة مضادة للأفراد وأكد مجاهدونا إيقاعهم بين قتيل وجريح وسماع أصوات صراخ جنودهم".