الأربعاء 07 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

كتائب القسام تستهدف مجموعة من جنود الاحتلال تحصنت داخل منزل بخان يونس

كتائب القسام
كتائب القسام

أعلنت كتائب القسام، الذراع العسكرية لحركة حماس، باستهداف مجموعة من جنود الاحتلال تحصنت داخل منزل في منطقة بلوك ج غرب مدينة خان يونس بقذيفة "TBG" مضادة للتحصنيات.

وقالت في بيان لها وفقًا لما نقلته فضائية الغد الإخبارية، اليوم الأربعاء، "تمكن مجاهدو القسام من استهداف مجموعة من جنود الاحتلال تحصنت داخل منزل في منطقة بلوك ج غرب مدينة خانيونس بقذيفة "TBG" مضادة للتحصنيات ومن ثم اتباعها بقذيفة مضادة للأفراد وأكد مجاهدونا إيقاعهم بين قتيل وجريح وسماع أصوات صراخ جنودهم".

قذيفة TBG حركة حماس كتائب القسام خان يونس بلوك ج

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