الأربعاء 07 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

مستوطنون يتظاهرون غربى نابلس بعد فتح الطريق للفلسطينيين بشمال الضفة

مستوطنون يتظاهرون
مستوطنون يتظاهرون غربي نابلس

أفاد مراسل فضائية الغد الإخبارية بأن هناك مستوطنين يتظاهرون عند بلدة برقة غربي نابلس بعد فتح الجيش الطريق للفلسطينيين بمدن شمال الضفة الغربية.

وفي وقت سابق، أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية تصعيد قوات الاحتلال انتهاكاتها وجرائمها بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية، وفقًا لفضائية القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

إدانة حرب الإبادة الجماعية التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين

وقالت الوزارة، في بيان نشر لها، اليوم الثلاثاء، إنها تدين بشدة حرب الإبادة الجماعية التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد شعبنا لليوم 123 على التوالي، والتي تؤدي إلى تعميق الكارثة الإنسانية الناتجة عن المجازر الجماعية والتدمير المتواصل لجميع مقومات الحياة في قطاع غزة بما فيها المنازل والمنشآت والمراكز الإنسانية والصحية والنزوح المتواصل، وحشر ما يقارب 1.3 مليون مواطن فلسطيني، منهم 610 آلاف طفل فى رفح يعيشون على الطرقات وفي الخيام وفقًا لليونيسف.

فلسطين الإحتلال الإسرائيلي الخارجية الفلسطينية الضفة الضفة الغربية

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