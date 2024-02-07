إعلام إسرائيلى: نتنياهو يترأس اجتماعًا بعد ساعات لبحث رد حماس على "الهدنة"

أكدت وسائل إعلام إسرائيلية أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو دعا القيادتين السياسية والأمنية إلى اجتماع بعد ساعات، لبحث رد حماس على صفقة هدنة في قطاع غزة، وفقًا لفضائية "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل.

وسلّمت حركة حماس لمصر وقطر ورقة "اتفاق الإطار" التي قدمت لها بعد اجتماع باريس، بشأن هدنة وقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين في القطاع.

وقالت وكالة "رويترز" إن حماس تقترح إجراء محادثات غير مباشرة مع إسرائيل في المرحلة الأولى لإنهاء العمليات العسكرية واستعادة الهدوء التام.

وأكدت، وفقًا لما نقلته فضائية القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل، اليوم الأربعاء، أن حماس اقترحت أن تسمح المرحلة الأولى من اتفاق الهدنة بإعادة بناء المستشفيات ومخيمات اللجوء بغزة وخروج القوات البرية الإسرائيلية من المناطق السكنية، لافتة إلى أن حماس تسعى إلى تبادل الأسري والمحتجزين وانسحاب القوات الإسرائيلية في اقتراح وقف إطلاق النار.

تفاصيل المرحلتين الثانية والثالثة من مقترحات حماس

وأضافت أن رد حماس على جهود الوساطة لوقف إطلاق النار يقترح مرحلة أولى مدتها 45 يومًا لتبادل الأسرى والإفراج عن بعض المحتجزين الإسرائيليين من غير العسكريين وتسليم المساعدات، مشيرة إلى أن حماس تقترح مرحلة ثانية يتم فيها إطلاق سراح جميع المحتجزين الإسرائيلين مقابل عدد معين من السجناء الفلسطينيين وانسحاب كامل للقوات الإسرائيلية من غزة.

وأردفت أن حماس تقترح مرحلة ثالثة مدتها 45 يومًا يتم فيها تبادل الرفات والجثث.