شئون الأسرى: ارتفاع حصيلة الاعتقالات فى الضفة لـ6900 فلسطينى منذ 7 أكتوبر

أكدت هيئة شئون الأسرى الفلسطينية، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت 35 فلسطينيًا بالضفة الغربية لترتفع حصيلة الاعتقالات إلى 6900 معتقل منذ السابع من أكتوبر الماضي، وفقًا لفضائية القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل.

وشنّت طائرات ومدفعية وزوارق الاحتلال الإسرائيلي، مع بداية اليوم الـ124 من العدوان على غزة، قصفًا عنيفًا وأحزمة نارية على مدينتي رفح وخان يونس، جنوب القطاع.

في السياق ذاته، حذرت الأمم المتحدة من اجتياح الاحتلال الإسرائيلي لمحافظة رفح الفلسطينية، حيث قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية إن "أي تحرك من جانب إسرائيل لتوسيع غزوها الشامل لقطاع غزة ليشمل مدينة رفح الجنوبية المكتظة بالسكان قد يؤدي إلى جرائم حرب يجب منعها بكل السبل".