"القاهرة الإخبارية": "الشيوخ الأمريكى" يصوت اليوم على حزمة المساعدات الطارئة لأوكرانيا وإسرائيل

علق رامي جبر، مراسل القاهرة الإخبارية من واشنطن، على رفض مجلس النواب الأمريكي في وقت متأخر، الثلاثاء، مشروع قانون تقدم به الجمهوريون يقضي بتقديم 17.6 مليار دولار لإسرائيل، في حين قال الديمقراطيون إنهم يريدون التصويت بدلًا من ذلك على مشروع قانون أشمل يقدم أيضًا المساعدة لأوكرانيا ولجهود التمويل الإنساني الدولي ويوفر تمويلًا جديدًا لأمن الحدود.

وصوت 250 نائبًا لصالح مشروع القانون ورفضه 180 لكن لم يتم إقراره نظرًا لطرحه بموجب إجراء سريع يتطلب أغلبية الثلثين لإقراره، وجاء التصويت على أساس حزبي إلى حد كبير على الرغم من معارضة 14 نائبًا جمهوريًا لمشروع القانون وتأييد 46 نائبًا ديمقراطيًا له.

التصويت على حزمة المساعدات الطارئة التي اقترحها الرئيس الأمريكي بايدن

وقال جبر إن مجلس الشيوخ الأمريكي يصوت اليوم على حزمة المساعدات الطارئة التي اقترحها في الأساس الرئيس الأمريكي جو بايدن لمساعدة كل من إسرائيل وأوكرانيا والفلسطينيين في غزة، وتايوان وبعض الحلفاء الآسيويين، بالإضافة إلى تأمين الحدود الأمريكية، متابعًا أن هذه الحزمة التي سيصوت عليها اليوم خضعت للعديد من التعديلات على مر الأشهر الماضية؛ بسبب الخلافات بين الجمهوريين والديمقراطيين وما بين الرئيس بايدن والكونجرس.

وأشار إلى أن الخلافات كانت من حيث المبدأ على التصويت على كل هذه الأغراض في حزمة واحدة، فالجمهوريون يريدون الفصل بين هذه الأمور ويريدون التصويت على حزمة الحدود وحدها ومساعدات إسرائيل وحدها وهكذا، وهو الخلاف الذي أدى إلى تعطيل هذه الحزمة حتى الآن، خاصة أن الحزمة الآن ارتفعت إلى 118 مليار دولار، ارتفاعًا من 106 مليارات دولار بالمقترح الأساسي، وهذه الزيادة ستتضمن زيادات لإسرائيل وأمن الحدود الأمريكية، وهي القضية التي تشهد خلافات كبيرة في واشنطن.