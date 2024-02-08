إطلاق صاروخين من جنوب لبنان على ثكنة "برانيت" الإسرائيلية فى الجليل الأعلى

عرضت فضائية الغد الإخبارية في نبأ عاجل، إطلاق صاروخين من جنوب لبنان على ثكنة برانيت الإسرائيلية في الجليل الأعلى، نقلًا عن وسائل إعلام لبنانية.

وكان "حزب الله" اللبناني أوضح حصيلة استهدافاته لقوات الاحتلال الإسرائيلي على الحدود اللبنانية الفلسطينية، أمس الثلاثاء، وذلك دعمًا للشعب الفلسطيني والتي جاءت على النحو التالي.

الاستهدافات على القطاع الشرقي

1- الساعة 13:45 استهداف موقع "زبدين" في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة وتجمّع لجنود العدو الإسرائيلي في محيطه بالأسلحة الصاروخيّة وتحقيق إصابات مباشرة.

2- الساعة 20:23 استهداف تجمّع لجنود العدو الإسرائيلي في محيط موقع "المرج" بالأسلحة الصاروخيّة وإصابته إصابة مباشرة.

3- الساعة 21:00 استهداف موقع "رويسات العلم" في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخيّة وإصابته إصابة مباشرة.

الاستهدافات على القطاع الغربي

1- الساعة 14:15 استهداف التجهيزات الفنيّة في موقع "راميا" بالأسلحة المناسبة وإصابتها إصابة مباشرة.

2- الساعة 17:50 استهداف قاعدة خربة ماعر بـ"صاروخ فلق 1" وإصابتها إصابة مباشرة.