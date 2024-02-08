الخميس 08 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

رئيس مجلس السيادة السوداني يتفقد الخطوط الأمامية في أم درمان لأول مرة

البرهان
البرهان

قال رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة بالسودان الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، إن الجيش والشعب معا للقضاء على الميليشيا المتمردة، وفقًا لفضائية القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

وتفقد "البرهان" المواقع الأمامية للقوات المقاتلة بمنطقة أم درمان، ومناطق سكنية لأول مرة منذ نحو عام، والتي تأتي ضمن جولات التفقدية للقوات المسلحة في أعقاب حديث عن انقلاب عسكري أو تمرد لبعض الضباط الكبار بالمنطقة.

كما شدد على التزام القوات المسلحة برعاية أسر الشهداء والمفقودين وعلاج الجرحى والمصابين من القوات النظامية والمستنفرين، مؤكدًا أن الجيش والشعب معا لإستئصال ما وصفها بسرطان المليشيا المتمردة ومرتزقتها

وفي وقت سابق أكد البرهان، أنه لا يمكن الحديث عن أي عملية سياسية في البلاد إلا بعد الانتهاء من هذا التمرد الذي يواجه الدولة وأنه من اليوم لا حكم على جماجم السودانيين وأن حل المشاكل يكمن من الداخل وليس من الخارج".

القوات المسلحة والمواطنون لن ينكسروا ولن ينهزموا

وقال رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة بالسودان، لدى مخاطبته ضباط وضباط صف وجنود قيادة منطقة النيل الأزرق العسكرية متقدم سنار، "إن رسالتنا للسياسيين والواهمين الذين يحرضون المتمردين بالضغط على الجيش، نقول لهم إن القوات المسلحة والمواطنين لن ينكسروا ولن ينهزموا، مؤكدًا تضامن وتكاتف الجميع في سبيل دحر التمرد واستئصاله".

وجدد "البرهان" العهد مع الشعب السوداني قائلًا "إن القوات المسلحة سترد لكم كرامتكم وعزتكم، وأنه قريبًا سيعود المواطنون لمناطقهم ومدنهم ومنازلهم بعد دحر هذا التمرد القبيح"، وأعرب عن شكره وتقديره للمواطنين لوقوفهم ودعمهم ومساندتهم للقوات المسلحة، موضحًا أن إشارات النصر ونهاية هذا التمرد بدأت تلوح في الأفق وأن الحق هو الذي سينتصر في النهاية.

الخطوط الأمامية في أم درمان السودان القائد العام للقوات المسلحة بالسودان البرهان

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