مقتل شرطى فى إطلاق نار على مركز اقتراع بباكستان

أفادت فضائية "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل، اليوم الخميس، بمقتل شرطي في إطلاق نار على مركز اقتراع في منطقة تانك الباكستانية.

وارتفاع القتلى في انفجارات قرب مكاتب المرشحين في الانتخابات الباكستانية إلى 24 شخصًا.

فيما أدانت مصر بأشد العبارات، في بيان صادر عن وزارة الخارجية، الهجومين الإرهابيين اللذين وقعا قبيل موعد انعقاد الانتخابات الباكستانية العامة، الخميس، ما أسفر عن مقتل وإصابة عدد من الضحايا من أبناء الشعب الباكستاني الشقيق.

وأعربت مصر، حكومةً وشعبًا، عن خالص تعازيها وصادق مواساتها لحكومة وشعب جمهورية باكستان الإسلامية الشقيقة في هذا المصاب الأليم ولأسر الضحايا، متمنيةً سرعة الشفاء لكافة المُصابين.

وجددت مصر تأكيد موقفها الراسخ الرافض لكافة أشكال العنف والإرهاب، ودعوتها لكافة الدول لتجفيف منابع تمويل الإرهاب أو إيوائه، مؤكدة تضامنها الكامل مع باكستان في مواجهة تلك الأحداث.