"القاهرة الإخبارية": غارتان للطيران الأمريكى والبريطانى تستهدفان مواقع للحوثيين غرب اليمن

أعلنت فضائية القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها، وجود غارتان للطيران الأمريكي والبريطاني تستهدفان مواقع لـلحوثيين في منطقة رأس عيسى بمحافظة الحديدة غرب اليمن.

هجمات أمريكية على الحوثيين

كان قد أدان مايكل آرون، السفير البريطاني في اليمن، العمليات العسكرية الحوثية في مأرب، مضيفا أن الحكومة البريطانية تحمل الحوثيين مسئولية استمرار الحرب في مأرب.

الصراع الأمريكي الحوثي

وأضاف السفير البريطاني في اليمن، أنه على الحوثيين وقف هجومهم غير الإنساني بمأرب، مشيرا إلى أنه على الحوثيين التعامل بجدية مع المبعوث الدولي.

وكانت ميليشيات الحوثي قد أعلنت عن مصرع أحد أبرز قياداتها العسكرية، المدعو روح الله زيد علي مصلح، في الهجمات التي تشنها الميليشيات على مأرب وتتصدى لها القبائل وقوات الجيش.