السفير البريطاني باليمن: نحمّل الحوثيين مسئولية الحرب في مأرب

أدان مايكل آرون، السفير البريطاني في اليمن، العمليات العسكرية الحوثية في مأرب، مضيفا أن الحكومة البريطانية تحمل الحوثيين مسئولية استمرار الحرب في مأرب.وأضاف السفير البريطاني في اليمن أنه على الحوثيين وقف هجومهم غير الإنساني بمأرب، مشيرا إلى أنه على الحوثيين التعامل بجدية مع المبعوث الدولي.وكانت ميليشيات الحوثي قد أعلنت عن مصرع أحد أبرز قياداتها العسكرية، المدعو روح الله زيد علي مصلح، في الهجمات التي تشنها الميليشيات على مأرب وتتصدى لها القبائل وقوات الجيش.وينتمي "مصلح" إلى منطقة مران بمحافظة صعدة، ويعد من القيادات المقربة من زعيم الميليشيات الحوثية، ومن جيل الحوزات الحوثية التي شكلها شقيقه حسين الحوثي.وكانت الميليشيات الحوثية عينت "مصلح"، في شهر فبراير الماضي، مديرا للعمليات العسكرية في الساحل الغربي قبل أن تنقله إلى جبهات مأرب لإدارة العمليات العسكرية، ليلقى مصرعه هناك مع المئات من عناصر الميليشيا.