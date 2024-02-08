آليات الاحتلال الإسرائيلى تواصل إطلاق النار فى محيط مستشفى ناصر بخان يونس

عرضت فضائية "القاهرة الإخبارية" نبأ عاجلًا، يفيد بتواصل إطلاق النار من آليات قوات الاحتلال الإسرائيلي بشكل مكثف في محيط مستشفى ناصر في خان يونس بقطاع غزة.

استشهاد 14 وإصابة العشرات في قصف جوي على رفح

وكان 14 فلسطينيًا على الأقل قد استشهدوا، وأصيب عشرات آخرون في قصف نفذه طيران الاحتلال الإسرائيلي على رفح جنوب قطاع غزة ودير البلح ووسطه.

واستشهدا وأصيب 10 آخرون على الأقل، في قصف طيران الاحتلال منزلًا بدير البلح وسط قطاع غزة، بينما استشهد 12 مواطنًا وأصيب آخرون في قصف طيران الاحتلال منزلين قرب مفترق أبوالسعيد في تل السلطان والحي السعودي غرب رفح جنوب القطاع.