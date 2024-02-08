الخميس 08 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

شولتس: يجب بذل قصارى جهدنا لمنع روسيا من الانتصار فى حربها ضد أوكرانيا

أولاف شولتس،
أولاف شولتس،

قال المستشار الألماني أولاف شولتس: "إنه علينا بذل قصارى جهدنا لمنع روسيا من الانتصار في حربها ضد أوكرانيا"، وفقًا لفضائية القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

 الحث على التوصل لاتفاق مشترك بشأن أوكرانيا

وفي وقت سابق، حث المستشار الألماني، أولاف شولتس، على التوصل لاتفاق مشترك بشأن أوكرانيا بين جميع الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 دولة، بما فيها المجر التي منعت التوصل لمثل هذا الاتفاق حتى الآن، وذلك قبل القمة الأوروبية حول تقديم مساعدات لأوكرانيا.

وقال شولتس، الخميس الماضي، قبل بدء المشاورات في بروكسل: "قناعتي الراسخة هي أنه يجب أن يكون ذلك ممكنًا، إذا كانت أوروبا ترى نفسها بوصفها مجتمعًا يساند بعضه البعض ويساعد بعضه البعض".

ويعتزم رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي القيام بمحاولة أخيرة اليوم؛ لتحفيز رئيس الحكومة المجرية فيكتور أوروبان، للموافقة على الخطط الرامية لتقديم مساعدات جديدة لأوكرانيا.

أوكرانيا روسيا أولاف شولتس المستشار الألماني الاتحاد الأوروبي القمة الاوروبية اوروبا

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