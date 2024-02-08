الخميس 08 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"القاهرة الإخبارية": شهيدان برصاص قناصة جنود الاحتلال فى محيط مستشفى ناصر بغزة

شهداء غزة
شهداء غزة

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، بارتقاء شهيدين برصاص قناصة جنود الاحتلال الإسرائيلي في محيط مستشفى ناصر في خان يونس بقطاع غزة، وفقًا لفضائية القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

 قصف جوي ومدفعي على أحياء خان يونس

فيما قصف طيران الاحتلال الحربي بشكل مكثف وعنيف أحياءً مختلفة من خان يونس، ومدفعية الاحتلال أطلقت عشرات القذائف الصاروخية على المناطق الشرقية من المدينة.

وتواصل إطلاق النار من آليات قوات الاحتلال الإسرائيلي بشكل مكثف في محيط مستشفى ناصر في خان يونس بغزة.

الإحتلال الإسرائيلي قناصة جنود الاحتلال مستشفى ناصر خان يونس آليات قوات الاحتلال محيط مستشفى ناصر

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