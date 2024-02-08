"القاهرة الإخبارية": شهيدان برصاص قناصة جنود الاحتلال فى محيط مستشفى ناصر بغزة

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، بارتقاء شهيدين برصاص قناصة جنود الاحتلال الإسرائيلي في محيط مستشفى ناصر في خان يونس بقطاع غزة، وفقًا لفضائية القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

قصف جوي ومدفعي على أحياء خان يونس

فيما قصف طيران الاحتلال الحربي بشكل مكثف وعنيف أحياءً مختلفة من خان يونس، ومدفعية الاحتلال أطلقت عشرات القذائف الصاروخية على المناطق الشرقية من المدينة.

وتواصل إطلاق النار من آليات قوات الاحتلال الإسرائيلي بشكل مكثف في محيط مستشفى ناصر في خان يونس بغزة.