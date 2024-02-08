"القاهرة الإخبارية": 11 شهيدًا فى غارات إسرائيلية على مناطق متفرقة وسط غزة

أفادت فضائية "القاهرة الإخبارية"، فى نبأ عاجل، اليوم الثلاثاء، بارتقاء 11 شهيدًا في غارات إسرائيلية على مناطق متفرقة وسط قطاع غزة فجر اليوم الخميس.

وقصف طيران الاحتلال الحربي منازل في أحياء مختلفة من مدينة غزة، وتحديدًا في أحياء الرمال، والصبرة، والزيتون، ما أسفر عن ارتقاء عشرات الشهداء، وإصابة آخرين بجروح مختلفة.

استهداف المنطقة الحدودية جنوب مدينة رفح

كما أطلقت مدفعية الاحتلال قذائف على حيي الرمال والصبرة في مدينة غزة.

كما سُمع دوي انفجارات وإطلاق نار في حي الصبرة، والرمال، وتل الهوا بمدينة غزة، ناجم عن استهداف جيش الاحتلال عددًا من المنازل في محيط المكان، فيما استهدفت طائرات حربية إسرائيلية المنطقة الحدودية جنوب مدينة رفح جنوب القطاع.