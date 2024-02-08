كاتب صحفى عن زيادة الأجور والمرتبات: رؤية استشرافية للقيادة السياسية

علق عبداللطيف وهبة، كاتب صحفي، على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة بعدد من القرارات الجديدة ضمن حزمة حماية اجتماعية تضمنت زيادة الأجور والمرتبات بقيمة كبيرة تصل إلى 6 آلاف جنيه شهريًا، أي بنسبة 50% من إجمالي الحد الأدنى السابق.

وقال وهبة، عبر مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز" الإخبارية، اليوم الخميس، إن "هذه ليست المرة الأولى التي يقرر فيها الرئيس عبدالفتاح السيسي دعم جميع العاملين في الحكومة بجانب توصية برفع حد الإعفاء على ضريبة الدخل للعاملين في القطاع العام والحكومة والخاص".

وتابع أن "جميع القرارات تأتي في إطار رؤية استشرافية للقيادة السياسية المطلعة عن كثب على كل الأحوال الاقتصادية داخليًا وخارجيًا، خاصة وأن الأزمة الاقتصادية الحالية لا تؤثر على مصر فقط ولكن هي أزمة عالمية".

وأشار إلى أن "مصر تعاني من ارتفاعات في الأسعار نتيجة ما يسمى بالتضخم المستورد من الخارج، بمعنى أن هناك سلعًا أساسية يتم استيرادها من الخارج مثل القمح والزيوت وغيرها، بجانب الاضطرابات في حركة السلاسل العالمية والنقل والشحن، مما أدى إلى ارتفاع السلع في الأسواق".

واعتمد الرئيس السيسي صرف حافز إضافي يبدأ من 500 جنيه للدرجة السادسة، ويزيد بقيمة 50 جنيهًا لكل درجة، ليصل إلى 900 جنيه للدرجة الممتازة، بتكلفة 37.5 مليار جنيه.

بالإضافة إلى زيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، بحد أدنى يتراوح بين 1000 و1200 جنيه، بحسب الدرجة الوظيفية، وذلك من خلال تبكير صرف العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي، و15% من الأجر الأساسي لغير المخاطبين، وبحد أدنى 150 جنيهًا وتكلفة إجمالية 11 مليار جنيه.