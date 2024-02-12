الإثنين 12 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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حماس تدعو جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامى ومجلس الأمن إلى التحرك العاجل لوقف العدوان

حماس
حماس

قالت المقاومة الفلسطينية "حماس"، إن الإدارة الأمريكية والرئيس جو بايدن، شخصيا يتحملان كامل المسئولية مع حكومة الاحتلال عن هذه المجزرة.

ودعت حماس، وفقًا لتصريحات نقلتها فضائية الغد الإخبارية، اليوم الأحد، جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي ومجلس الأمن إلى التحرك العاجل لوقف العدوان.

الشاباك وكوماندوز الجيش والبحرية واليمام شاركوا في تحرير رهينتين برفح الفلسطينية

جاء ذلك بعد تنفيذ موجة من الهجمات ضد أهداف نوعية في المنطقة المتضررة جنوب قطاع غزة، وفقًا لتصريحات المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وأكد أن قوات من الشاباك وكوماندوز الجيش والبحرية واليمام نفذت عملية معقدة وحررت الرهينتين، حيث تم اقتحام المبنى الذي احتجز فيه المخطوفان برفح تحت غطاء ناري قوي ونجحنا بتخليصهما.

وأضاف: قتل 2 من عسكريينا في المعارك بقطاع غزة، وتحرير 2 من الرهائن المخطوفين في عملية معقدة بغزة، موضحًا أنه تم تجهيز عملية تحرير الرهينتين منذ مدة بناء على معلومات استخبارية ولا يزال هناك 134 رهينة مختطفين.

وأشار إلى أنه تم تنفيذ هذه العملية في رفح الفلسطينية ولا يمكن تنفيذ مثل هذه العمليات دون التواجد في قطاع غزة، وفي كل يوم نحاول التخطيط في عمليات مماثلة لإعادة المحتجزين ونفذنا العملية اليوم لأن الفرصة كانت متاحة.

امتداد لحرب الإبادة المتواصلة التي يشنها العدو

وفي وقت سابق، أدانت حماس هجوم قوات الاحتلال الإسرائيلي حي أبو إسكندر شمال مدينة غزة واستهداف قناصته المدنيين العزل من أطفال ونساء في الشوارع والطرقات.

وأكدت إن الجريمة التي ارتكبها جيش الاحتلال الإرهابي في حي أبو إسكندر شمال مدينة غزة، واستهداف قناصته المدنيين العزل من أطفال ونساء في الشوارع والطرقات، واستمرار جرائم قنص المدنيين، خصوصًا في محيط مجمع ناصر الطبي بخان يونس؛ هي امتداد لحرب الإبادة المتواصلة التي يشنها العدو الصهيوني ضد شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة، أمام سمع وبصر العالم أجمع.

ودعت هيئة محكمة العدل الدولية، التي أقرت مجموعة من القرارات التي تهدف إلى حماية المدنيين من أعمال الإبادة؛ إلى متابعة هذه الجرائم المستمرة، وتوثيقها، والمضي في إجراءات محاكمة هذا الكيان المارق، الذي يتحدّى كل القوانين والقرارات الدولية، كما ندعو مجلس الأمن الدولي إلى الوقوف عند مسئولياته، واتخاذ إجراءات جادّة تضمن وقف هذه الجرائم المروعة، وتلزم حكومة الاحتلال الإرهابية، بتنفيذ القرارات التي أصدرتها المحكمة.

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