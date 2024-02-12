الاحتلال: سنواصل القيام بـ"واجبنا" لإعادة المختطفين

علق يوآف غالانت، وزير الدفاع الإسرائيلي، على تنفيذ موجة هجمات ضد أهداف نوعية في المنطقة المتضررة جنوب قطاع غزة وتحرير محتجزين وسط قصف واسع لرفح أدى إلى استشهاد وإصابة العشرات.

وقال في تصريحات نقلتها فضائية الغد الإخبارية، اليوم الإثنين، إننا سنواصل القيام بواجبنا لإعادة جميع المختطفين.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن إتمام تنفيذ موجة من الهجمات ضد أهداف نوعية في المنطقة المتضررة جنوب القطاع، مؤكدًا أن قوات من الشاباك وكوماندوز الجيش والبحرية نفذت عملية معقدة وحررت الرهينتين، حيث تم اقتحام المبنى الذي احتجز فيه المخطوفان برفح تحت غطاء ناري قوي ونجحنا بتخليصهما.

وأوضح أنه تم قتل 2 من عسكريينا في المعارك بقطاع غزة، وتحرير 2 من الرهائن المخطوفين في عملية معقدة بغزة، موضحًا أنه تم تجهيز عملية تحرير الرهينتين منذ مدة بناء على معلومات استخبارية ولا يزال هناك 134 رهينة مختطفين.

واختتم أنه تم تنفيذ هذه العملية في رفح الفلسطينية ولا يمكن تنفيذ مثل هذه العمليات دون التواجد في قطاع غزة، وفي كل يوم نحاول التخطيط في عمليات مماثلة لإعادة المحتجزين ونفذنا العملية اليوم لأن الفرصة كانت متاحة.