الأحد 11 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

بالأرقام.. زراعة النواب تعلن زيادة أسعار توريد قصب وبنجر السكر

بنجر السكر
بنجر السكر

ناقشت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم، برئاسة حسن أبو قديره وكيل اللجنة، طلبات الإحاطة المقدمة من النواب هشام الحصرى، هشام الشعينى، أحمد قورة، محمد مصطفى كمال، مها عبد الناصر، بشأن إعادة النظر فى أسعار توريد محصول قصب السكر بما يتناسب مع ارتفاع تكاليف الإنتاج، والتزام شركة السكر بعدم استلام الخلف المسنة من المزارعين وكذا توقف مبادرة البنك المركزى لتمويل برامج التحول لنظم الرى الحديث، فضلاً عن عدم السماح بأى توسع أفقى لمحصول قصب السكر بالأراضى الصحراوية المجاورة لنهر النيل مما أدى لتوقف مصنع أبو قرقاص بالمنيا عن العمل، فضلاً عن انتشار ظاهرة قيام أصحاب العصارات بشراء محصول قصب السكر من الزراع بأسعار تفوق أسعار توريده لشركة السكر، مما أثر بالسلب على الطاقة الإنتاجية لمصانع الشركة.

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اليوم.. "زراعة البرلمان" تناقش إعادة النظر فى أسعار توريد قصب السكر

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سؤال برلمانى للحكومة عن خطة الاستفادة من مخلفات قصب السكر فى الصناعة

توريد محصول بنجر السكر
كما ناقشت اللجنة طلبات الإحاطة المقدمة من النواب هشام الحصرى، على أحمد على، محمود شعلان، بشأن إعادة النظر فى سعر توريد محصول بنجر السكر فى ضوء ارتفاع تكاليف إنتاجه بما يتواكب مع ارتفاع سعر سلعة السكر بالأسواق.

وأكد الأعضاء ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج مما يحمل زراع محصولى قصب وبنجر السكر باعباء مالية ضخمة وإنخفاض أسعار توريدهما رغم دورهما فى توفير سلعة استيراتيجية وغذائية وصناعية وهى سلعة السكر ما يدفع الزراع إلى الإتجاه لزراعة محاصيل أخرى ذات العائد الأقتصادى المجزى ويدمر صناعة السكر ويؤدى إلى التوسع فى الاستيراد ويحمل خزانة الدولة بأعباء توفير العملات الأجنبية مما يستلزم إعادة النظر فى أسعار توريد محصولى القصب وبنجر السكر.

وعقب د.مصطفى عبد الجواد رئيس مجلس المحاصيل السكرية، موضحًا تناقص الإنتاجية المحصولية هذا العام من محصولى قصب وبنجر السكر وأحجام زراع البنجر عن زراعته بالعروة المبكرة، ما يؤثر على الإنتاجية المحصولية فضلاً عن تكدس الإنتاج فى العروة التالية لدى المصانع.

أضاف "زيادة أسعار سلعة السكر عالمياً تستلزم تحفيز زراع  محصولى قصب وبنجر السكر على زيادة المساحات المنزرعة إعادة النظر فى أسعار توريدها.

وانتهى إجتماع اللجنة إلي تقدم وكيل اللجنة بالشكر  للنواب مقدمى طلبات الإحاطة بزيادة أسعار توريد محصولى قصب وبنجر السكر، و ممثلى الحكومة، معلنا عن بشرى سارة لمزارعى قصب السكر وهى إستجابة رئيس الجمهورية لمطالبهم وصدور قرار  الدكتور وزير التموين والتجارة الداخلية بزيادة أسعار التوريد وفقًا للكميات الموردة من محصول القصب على أن يستفيد من قام بالتوريد فعليًا منذ بداية الموسم وقبل الإعلان هذه الأسعار بصرف حافز توريد لموردى قصب السكر لموسم التوريد الحالى 2024 على النحو التالى:
• 300 جنيه/ الطن   فى حالة توريد محصول بمتوسط 30 طن للفدان.
• 400 جنيه/الطن  فى حالة توريد محصول يزيد عن 30 طن وحتى 40 طن للفدان.
• 500 جنيه/الطن   فى حالة توريد محصول يزيد عن 40 طن للفدان.

كما تم الإستجابة لمطالب زراع بنجر السكر بزيادة أسعار توريده بصرف علاوة إستثنائية لزراعات البنجر: 
• فى الفترة من 1 : 15/3 على اساس سعر توريد 1500 جنيه/طن.
• فى الفترة من 16 : 31/3 على أساس سعر توريد 1400 جنيه/طن مع صرف علاوة قدرها 350 جنيه/طن. 
• فى الفترة من 1 : 15/4 على اساس سعر التوريد 1300 جنيه/طن مع صرف علاوة قدرها 300 جنيه/طن. 
• فى الفترة من 16 : 30/4 على أساس سعر توريد 1200 جنيه/طن مع صرف علاوة قدرها 250جنيه/طن.
• فى الفترة من 1 / 5 لنهاية الموسم على أساس سعر توريد 1100 جنيه/طن مع صرف علاوة قدرها 250جنيه/طن.

وأكد أعضاء اللجنة أن تلك الأسعار خطوة جيدة لدعم المزارعين وتحفيزهم للتوسع في زراعة تلك المحاصيل.

لجنة الزراعة والري بمجلس النواب بمجلس النواب قصب السكر شركة السكر المزارعين البنك المركزي

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