الأحد 11 فبراير 2024
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سياسي

سمير صبري يثمن استجابة أمناء الحوار الوطني لدعوة الرئيس لحوار اقتصادي شامل

الدكتور سمير صبري،
الدكتور سمير صبري، مقرر لجنة الاستثمار الخاص المحلي

ثمّن الدكتور سمير صبري، مقرر لجنة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي بالحوار الوطني، انعقاد اجتماع مجلس أمناء الحوار الوطني؛ لمناقشة استكمال الحوار الوطني في المرحلة المقبلة وخاصًة ما يخص الحوار الاقتصادي، الذي دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي ليكون بشكل أعمق وأشمل وأكثر فعالية في المرحلة المقبلة، لما تمر به الدولة والمجتمع من ظروف اقتصادية دقيقة.

وأضاف "صبري"، في تصريحات صحفية له اليوم، أنه تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي وجهها للقائمين على إدارة الحوار الوطني، في احتفالية عيد الشرطة المصرية الماضي بيوم 25 يناير، قرر مجلس الأمناء البدء فورا في عمل الجلسات الخاصة بالمحور الاقتصادي، حيث تكون بشكل أكثر عمقا وأيضا لمناقشة المشكلات الاقتصادية الانية والتي يشعر بها جموع المصريين.

وأوضح الدكتور سمير صبري، إنه تم تشكيل لجنة مصغرة من مجلس الأمناء بالحوار الوطني، للإشراف على تنفيذ هذه التوجيهات، ليقوم كل مقرر ومقرر مساعد المحور الاقتصادي للبدء في وضع الأولويات ووضع حلول للمشكلات، وأيضا ثمن القائمون على توجيهات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء؛ لتلبية دعوات الحوار الوطني في حين طلب حضور أيا من الوزراء أو أيا من يتبعهم.

وأشار مقرر لجنة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي بالحوار الوطني، إلى أن الجلسات ستكون أمام جموع المصريين شفافة لصالح الوطن والمواطن، فضلا عن ضرب المثل للجميع في الداخل والخارج أننا مصريون تحت قيادة سياسية واعية وشريفة ومحبة لتراب هذا الوطن قبل أن تكون محبا لأبنائه وشبابه ومستقبله قبل حاضره.

وأكد الدكتور سمير صبري، على أن الرئيس السيسي يضرب المثل دائما في كل مناسبة، لأنه زعيما لها رؤية وبإذن الله وتوفيقه ستجعل مصر في القريب العاجل رغم كل التحديات وكل الصعوبات ورغم ما يحدث في العالم من مربكات وأزمات وما يحدث حولنا في المنطقة والإقليم من مشكلات سيجعل مصر برؤيته وبصدقه وأمانته وبوقوف المصريين إلى جواره دولة عظيمة قوية كما كانت في السابق.

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