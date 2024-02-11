الأحد 11 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"العسومى" يثمن جهود الكويت فى دعم التضامن العربى

العسومي ومندوب الكويت
العسومي ومندوب الكويت الدائم لدى جامعة الدول

أشاد عادل بن عبدالرحمن العسومي، رئيس البرلمان العربي، بالسياسة الكويتية بقيادة الشيخ مشعل الأحمد الصباح أمير دولة الكويت، مثمنًا جهوده البنّاءة في دعم التضامن العربي والدفاع عن قضايا الأمة وخاصة القضية الفلسطينية، في ظل تفاقم الأوضاع في قطاع غزة التي تنزف على مدى ما يزيد على أربعة أشهر.

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جاء ذلك خلال لقاء رئيس البرلمان العربي، اليوم، السفير طلال المطيري، مندوب دولة الكويت الدائم لدى جامعة الدول العربية وذلك بمقر المندوبية بالقاهرة.

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وأكد "العسومي" أهمية الدور الذي تلعبه دولة الكويت في كل المحافل العربية والإقليمية والدولية لدعم الأشقاء في فلسطين، وكذلك دورها المحوري في مواجهة التحديات غير المسبوقة التي تشهدها المنطقة.

من جهته، ثمَّن مندوب الكويت بالجامعة العربية إسهامات البرلمان العربي في دعم وتعزيز العمل العربي المشترك والدفاع عن القضية الفلسطينية، مؤكدًا أن جهوده أسهمت بشكل كبير في التنسيق والتعاون الوثيق بين الدبلوماسية الرسمية والدبلوماسية البرلمانية التي يتبناها البرلمان العربي.

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