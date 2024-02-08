برلمانى: توجيهات الرئيس السيسى بزيادة الأجور والمعاشات تهدف لتعزيز العدالة الاجتماعية

أكد النائب عمرو عكاشة، عضو مجلس الشيوخ، أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة بتنفيذ أكبر حزمة اجتماعية عاجلة خطوة حكيمة نحو مستقبل أكثر استدامة وازدهارًا لمصر.

وقال عكاشة، في تصريحات صحفية، إن هذه القرارات تنعكس أهميتها في تعزيز العدالة الاجتماعية وتحفيز الاقتصاد المصري.

وأضاف أن هذه الخطوات تعكس حرص الدولة على مواكبة التحولات الاقتصادية العالمية وتوفير حياة كريمة للمواطن.

وأشاد النائب بالجهود الرائدة للرئيس عبدالفتاح السيسي لتعزيز استقرار مصر وإعادة بناء قوتها الاقتصادية.

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، وزيادة المعاشات بنسبة 15%، وزيادة رواتب العاملين بالجهاز الإداري والاقتصادي للدولة وتعيين معلمين وأطباء جدد- بمثابة خطوة جريئة نحو تعزيز العدالة الاجتماعية وتوفير فرص متساوية لجميع شرائح المجتمع.

وتابع أن هذه القرارات تمثل رؤية استباقية تهدف إلى تحفيز الاقتصاد وتحقيق توازن بين النمو الاقتصادي وتحسين مستوى المعيشة.