الأربعاء 07 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلماني: إنشاء ألف منزل ذكي بالعاصمة الإدارية لمواكبة التطور التكنولوجي

النائب نادر الخبيري
النائب نادر الخبيري

قال النائب نادر الخبيري، عضو مجلس النواب، إن اتجاه الحكومة لإنشاء ألف منزل زكي بالعاصمة الإدارية، يستهدف مواكبة التطورات التكنولوجية ومواجهة التغيرات المناخية،

خفض الانبعاثات الكربونية

وأوضح الخبيري، في تصريحات صحفية له، أن هذه المنازل تسهم في خفض الانبعاثات الكربونية بصورة كبيرة لاعتمادها على مصادر الطاقة المتجددة، كما أنها تضمن استمرارية التيار الكهربائي وعدم انقطاعه.

وأكد عضو مجلس النواب، أن الدولة تسعى إلى مواجهة التغيرات المناخية من خلال تقليل الانبعاثات الكربونية الناتجة عن المنازل الحالية ومواكبة التطورات التكنولوجية في العالم.

 

التحكم في الإضاءة لأصحاب المنازل

 

وأشارالخبيري، إلى أن المنازل الذكية المزودة بالتحكم في الإضاءة لأصحاب المنازل ستسهم في  تقليل استخدام الكهرباء والاستفادة من توفير التكاليف المرتبطة بالطاقة.

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ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن المنازل الزكية ستسهم بشكل غير مباشر في دعم الاقتصاد الوطني من خلال تقليل الاعتماد على الطاقة ومواجهة التغيرات المناخية.

 

التغيرات المناخية بالعاصمة الإدارية مجلس النواب النائب نادر الخبيري الدستور

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