الأربعاء 07 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

النائبة مايسة عطوة: الضربات المتلاحقة لتجار السوق السوداء والمتحكرين ساعدت في تراجع سعر الدولار

النائبة مايسة عطوة
النائبة مايسة عطوة

أكدت النائبة مايسة عطوة عضو مجلس النواب أن الضربات المتلاحقة التي وجهتها الأجهزة ساهمت في السيطرة بقوة على سعر الصرف في السوق السوداء وأدت إلى إنخفاض كبير في سعر الدولار حيث وصل سعره لـ47 جنية وهو ما سيساعد بشكل كبير في إستقرار الأسعار بالأسواق. 

وأوضحت النائبة مايسة عطوة على تراجع سعر الصرف يستلزم تراجع في أسعار السلع بالأسواق، تباعًا على غرار هذا التراجع، مشددة على ضرورة التكاتف من أجل الخروج من تلك الأزمة ومحاصرة كل من يرغب في الاستفادة منها على حساب المواطن البسيط وهو ما يظهر بشكل كبير من نتائج الحملات الأمنية اليومية والتي تكشف عن أرقام هائلة من السلع التي يخفيها التجار والمتحكرين لإشعال الأزمة واستغلال حاجة المواطنين. 

انخفاض سعر الدولار

وأضافت النائبة مايسة عطوة أن ما شاهدناه خلال الشهر الماضى من ارتفاع جنونى في الأسعار نتيجة لإرتفاع سعر الدولار يؤكد أن هناك مضاربة غير معقولة على الدولار مع انتشار الشائعات على صفحات التواصل الاجتماعي مما يؤكد أن الأمور أخذت أكبر من حجمها في هذا السوق، ومع توجيه حملات رقابية مكثفة كانت بمثابة  ضربة قوية للدولار في مصر تسببت فى انخفاض اسعاره بالسوق السوداء.

وشهدت الأيام الماضية توجيه وزارة الداخلية والأجهزة المعنية ضربات موجعة لأباطرة الدولارات والعملات بالسوق السوداء، الأمر الذي ساهم في ارتفاع قضايا ضبط النقد الأجنبي، وانخفاض سعر الدولار.

22 قضية "اتجار"

وتنوعت القضايا، حيث ضبطت وزارة الداخلية 22 قضية "اتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة، بقيمة مالية تقدر بـحوالى 34 مليون جنيه، وبعدها كشفت 25 قضية "اتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية تقدر بـحوالى 11 مليون جنيه.

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