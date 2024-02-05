الإثنين 05 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

حزب الاتحاد: الملاحقات الأمنية لتجار العملة الصعبة هوت بسعر الدولار

المستشار رضا صقر
المستشار رضا صقر

قال المستشار رضا صقر، رئيس حزب الاتحاد، إن السوق السوداء ستواجه المزيد من الضغط خلال الفترة المقبلة، وسيكون هناك انخفاض في سعره في ظل الملاحقات الأمنية التي تقوم بها أجهزة الداخلية للمتاجرين بالعملة الصعبة، مثمنًا قيام رجال الأمن بضبط أكثر من تشكيل عصابي خلال الساعات الأخيرة، يقومون بالإتجار بالعمل الصعبة.

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أضاف صقر، في تصريحات صحفية اليوم، أن سعر الدولار في السوق السوداء مفتعل، وسيظهر ذلك خلال الأيام المقبلة، حيث كلما زاد الضغط على المضاربين بالدولار، سوف يتهاوى معه سعر الأخضر مسجلًا مستويات أقل بكثير من التي كان عليها الأسبوع الماضي، مشيرًا إلى أن سعر الدولار انخفض من 73 جنيها في السوق السوداء إلى حدود الخمسين جنيها.

الملاحقات الأمنية

أشار رئيس حزب الاتحاد، إلى ضرورة مواصلة الملاحقات الأمنية حتى يستمر انخفاض سعر الدولار في السوق الموازية، وتقل الفجوة ما بين سعره في السوق الموازية، وسعره في السوق الرسمية، لافتًا إلى أن ذلك سيسهم في توفير الدولار بشكل أكبر في البنك المركزي.

أزمة الدولار 

وأوضح المستشار رضا صقر أنه من الضروري أن تكون لدى الحكومة والأجهزة المعنية، خطة واضحة لمواجهة أزمة الدولار على مدى زمني محدد، وخلال تلك المدة تنفذ الحكومة الخطة التي وضعتها من أجل العبور من تلك الأزمة.

ونوه رئيس حزب الاتحاد أن انعقاد الحوار الوطني قريبًا، وذلك تزامنًا مع تلك الأوضاع التي يمر بها الاقتصاد الوطني، سوف يعزز من الرؤى التي يمكن من خلالها مجابهة تلك الأزمة.

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