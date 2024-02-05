استقرار سعر الدولار اليوم الإثنين 5-2-2024 مقابل الجنيه المصري في التعاملات المسائية

ارتفع البحث عن سعر الدولار اليوم في مصر 2024، على محركات جوجل خلال الساعات الماضية من قبل المواطنين، بعد انخفاض سعر الدولار في السوق الموازي "السوق السوداء".

ويعد سعر صرف الدولار من أكثر المتغيرات التي تؤثر على حركة الأسواق المحلية.

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري

يحرص موقع الدستور دائماً على تقديم خدمة إخبارية لمعرفة أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري يوميًا خلال التعاملات المسائية.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

شهد سعر الدولار اليوم الاثنين الموافق 5 فبراير 2024 استقرارًا مقابل الجنيه المصري في التعاملات المسائية ليبلغ نحو 30.84 جنيه للشراء، و30.93 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

سعر الدولار في بنك مصر اليوم الاثنين الموافق 5 فبراير 2024 استقر خلال التعاملات المسائية ليسجل 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

وشهد سعر الدولار اليوم الاثنين الموافق 5 فبراير 2024 استقرارًا مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري، خلال التعاملات المسائية ليسجل 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

أسعار العملات الأجنبية في مصر 2024

وتباينت أسعار العملات الأجنبية اليوم الاثنين الموافق 5 فبراير 2024 مقابل الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية وفقًا لآخر تحديث في البنك المركزي المصري، وإليك بعض الأسعار الأكثر بحثًا على محركات جوجل:

سعر اليورو سجل 33.33 جنيه للشراء، و33.45 جنيه للبيع

سعر الجنيه الإسترليني 39.08 جنيه للشراء و39.21 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي بلغ 100.24 جنيه للشراء، 100.59 جنيه للبيع

سعر الدرهم الإماراتي سجل 8.39 جنيه للشراء و8.42 جنيه للبيع

سعر الريال السعودي بلغ نحو 8.22 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع

سعر الدولار في السوق السوداء

جدير بالذكر أن سعر الدولار في السوق الموازي "السوق السوداء" قد شهد هبوطًا كبيرًا أمس الأحد، بعد أن سجل مستويات وصلت إلى 71 جنيهًا بدأ الدولار في السوق الموازي الهبوط إلى مستويات وصلت إلى 52 جنيهًا في التداولات.

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