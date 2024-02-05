عضو «خطة النواب»: يجب اتخاذ إجراءات صارمة لضمان استمرار هبوط سعر الدولار

صرحت النائبة آمال عبدالحميد، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بأنه يجب اتخاذ إجراءات قوية وصارمة لاستغلال الهبوط المستمر في سعر الدولار، حتى لا تكون مجرد فترة مؤقتة ويعود سعر الدولار للتزايد من جديد.

عقوبات مغلظة لمواجهة جشع التجار

وأكدت "عبدالحميد"، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، ضرورة اتخاذ إجراءات ضد تجار السلع الغذائية، وأنه يجب أن يكون هناك سعر موحد لجميع السلع الغذائية، وأن تكون هناك عقوبات مغلظة تجاه أي تاجر يخالف الأسعار، كما أنه يجب أن يكون حلول للتجار الذين يقومون بإخفاء السلع وتخزينها، وبيعها بعد فترة بسعر أعلى من السعر الطبيعي، وهو ما يؤثر على سعر الدولار في السوق، كما يجب أن يكون هناك دور أكبر لمباحث التموين في الرقابة على السوق.

كما ذكرت "عبدالحميد"، أنه يجب أن يكون هناك سعر موحد للصرف في مصر، حتى لا يستطيع التجار استغلال الأزمة بشكل مبالغ فيه، مشيرة إلى أن أفضل حل لضمان استمرار هبوط سعر الدولار، هو التصدي للتجار بأقوى شكل ممكن.