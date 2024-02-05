بدء انفراج أزمة الدولار.. تراجع سعر السوق السوداء إلى 56 جنيها

بدأت أزمة الدولار في الانفراج، وعاد سعره للتراجع في السوق الموازية " السوق السوداء"مجددًا، بعد أن وصل إلى معدلات مرتفعة، حيث تخطى حاجز الـ 70 جنيهًا، وعاود اليوم التراجع ليصل إلى 56 جنيهًا، في ظل توقعات باستمرار تراجع سعر الدولار خلال الفترة المقبلة، مما يؤدي إلى تراجع عمليات الدولرة، خاصة بعد قيام البنك المركزي برفع سعر الفائدة على الجنيه المصري.

تحركات الدولة

يأتي ذلك بسبب اتخاذ الحكومة عدة اجراءات بالتنسيق مع البنك المركزي والجهات المعنية، للسيطرة على ارتفاع سعر الدولار بالسوق السوداء، رغم استمرار سعره بالبنوك والقنوات الرسمية، التي تخضع لإشراف ورقابة الدولة، وجاء التراجع الملحوظ في دولار السوق الموازي بعد معلومات عن اقتراب دخول سيولة دولارية ضخمة خلال الفترة القادمة من بعض المشروعات التي يجرى تجهيزها مع بعض الاستثمارات الجديدة، وكذلك رفع صدور قرار البنك المركزي برفع أسعار الفائدة 2 % إضافة إلى حدوث حملات قوية على تجار السوق الموازية.

سعر الدولار في البنوك اليوم

سعر الدولار في مصر يسجل في السوق المصرفي الرسمي مستويات بين 30.75 إلى 30.58 جنيها في التداولات الفوري اليوم الأحد 4 فبراير 2024 في كافة البنوك العاملة في السوق المصرفي الرسمي، طبقًا لنشرة أسعار البنك المركزي المصري

سعر الذهب

ونتيجة لهبوط سعر الدولار في السوق السوداء شهد سعر الذهب في مصر تراجع بحوالي 600 جنيه من مستويات 4 آلاف جنيه لعيار 21 إلى مستويات 3400 جنيه بانخفاض بلغ 600 جنيه كما انخفض سعر الجنيه الذهب بحوالي 3200 جنيه، بعد ان سجل ارتفاعات متتالية خلال الفترة الماضية، حيث وصل إلى حدود الـ 4000 جنيه، مما أثار القلق والاضطرابات في سوق الصاغة خلال الأيام القليلة الماضية.