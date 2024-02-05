الإثنين 05 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

بدء انفراج أزمة الدولار.. تراجع سعر السوق السوداء إلى 56 جنيها

الدولار الامريكى
الدولار الامريكى والجنية المصرى

بدأت أزمة الدولار في الانفراج، وعاد سعره للتراجع في السوق الموازية " السوق السوداء"مجددًا، بعد أن وصل إلى معدلات مرتفعة، حيث تخطى حاجز الـ 70 جنيهًا، وعاود اليوم التراجع ليصل إلى 56 جنيهًا، في ظل توقعات باستمرار تراجع سعر الدولار خلال الفترة المقبلة، مما يؤدي إلى تراجع عمليات الدولرة، خاصة بعد قيام البنك المركزي برفع سعر الفائدة على الجنيه المصري.

خبراء يكشفون أسباب انهيار سعر الدولار في السوق السوداء

تحركات الدولة

يأتي ذلك بسبب اتخاذ الحكومة عدة اجراءات بالتنسيق مع البنك المركزي والجهات المعنية، للسيطرة على ارتفاع سعر الدولار بالسوق السوداء، رغم استمرار سعره بالبنوك والقنوات الرسمية، التي تخضع لإشراف ورقابة الدولة، وجاء التراجع الملحوظ في دولار السوق الموازي بعد معلومات عن اقتراب دخول سيولة دولارية ضخمة خلال الفترة القادمة من بعض المشروعات التي يجرى تجهيزها مع بعض الاستثمارات الجديدة، وكذلك رفع صدور قرار البنك المركزي برفع أسعار الفائدة 2 % إضافة إلى حدوث حملات قوية على تجار السوق الموازية.

سعر الدولار في البنوك اليوم

سعر الدولار في مصر يسجل في السوق المصرفي الرسمي مستويات بين 30.75 إلى 30.58 جنيها في التداولات الفوري اليوم الأحد 4 فبراير 2024 في كافة البنوك العاملة في السوق المصرفي الرسمي، طبقًا لنشرة أسعار البنك المركزي المصري

سعر الذهب

ونتيجة لهبوط سعر الدولار في السوق السوداء شهد سعر الذهب في مصر تراجع بحوالي 600 جنيه من مستويات 4 آلاف جنيه لعيار 21 إلى مستويات 3400 جنيه بانخفاض بلغ 600 جنيه كما انخفض سعر الجنيه الذهب بحوالي 3200 جنيه، بعد ان سجل ارتفاعات متتالية خلال الفترة الماضية، حيث وصل إلى حدود الـ 4000 جنيه، مما أثار القلق والاضطرابات في سوق الصاغة خلال الأيام القليلة الماضية.

السوق السوداء الدولار سعر الفائدة سعر الدولار البنك المركزي السوق الموازي

مواد متعلقة

تراجع بنسبة 35%.. توقعات بانهيارات كبيرة في سعر الدولار بالسوق السوداء

خسر 17 جنيهًا.. خبير اقتصادى يكشف سبب انهيار سعر الدولار فى السوق السوداء

الأكثر قراءة

الترم الأول.. رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنيا 2024 برقم الجلوس

الآن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 برقم الجلوس جميع المحافظات

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنيا 2024 برقم الجلوس عبر بوابة المديرية الإلكترونية

ظهرت الآن.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة المنوفية 2024 برقم الجلوس

كل المحافظات.. لينك نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 برقم الجلوس

الشهادة الإعدادية.. نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 محافظة الدقهلية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى القاضي

لا أسمع صوتى ولكنى أكتبه!

رشا عبدالمنعم

المسرح مفتاح الحياة

محمود خليل

«التلميذ» يطيح بـ«الأستاذ»

وائل لطفي

دعوة للهدوء

ماجد حبته

القاهرة.. باريس.. والعكس

د هند جاد

أنت بتكلم مين؟!

محمد عبد العزيز

الشباب وصناعة الكتاب

د.كريمة الحفناوى

السيادة المصرية ومحور صلاح الدين

صور

صلاة الجمعة فى معرض القاهرة الدولى للكتاب

زحام كبير فى معرض القاهرة للكتاب

إقبال عائلى كبير على معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

روسيا تستدعي السفير الإسرائيلي لاتهامه الكرملين بالوقوف مع حماس

هآرتس: تصريحات بن جفير أظهرت الوجه القبيح لإسرائيل وتهدد العلاقات مع أمريكا

ميدان مُعقد.. كيف تعمل إسرائيل "فوق الأرض وتحتها" لتدمير أنفاق غزة؟