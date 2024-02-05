الإثنين 05 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

الأنبا يوليوس: مصر دائما سباقة في تقدم العون لأهالينا فى فلسطين

الأنبا يوليوس اسقف
الأنبا يوليوس اسقف الخدمات العامة بالكنيسة الأرثوذكسية

تفقد الأنبا يوليوس، أسقف الخدمات العامة والاجتماعية بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية أعمال تجهيز شاحنة إغاثة بالتعاون مع التحالف الوطنى للعمل الأهلي التنموي، بمقر الأسقفية بمدينة نصر.

ووجه الانبا يوليوس رساله قال فيها ان مصر دائما سباقة في تقدم العون لأهالينا فى فلسطين،  مشجعا باستمرار التبرع لتقديم المساعدة.

وقال الأنبا يوليوس أسقف الخدمات العامة والاجتماعية بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية، خلال مشاركته أن شاحنة المساعدات الجارى تجهيزها لإغاثة أهالينا فى غزة بالتعاون مع التحالف الوطنى للعمل الأهلي التنموي، تضم مستلزمات للاطفال، وبطاطين ومراتب وملابس للأطفال.

وأكد على أن هناك استجابة من الجميع لمساعدة أهالينا فى غزة، لافتا إلى الاستمرار في تقديم المساعدات حتى يرفع الله العبء عن اهالينا. 

وأكد أن قداسة البابا تواضروس وجه بتقديم المساعدات لأهالى غزة وكان هناك استجابة سريعة ويجرى الأن تجهيز شاحنة مليئة بالبطاطين والملابس والمراتب ومستلزمات الأطفال.

وشارك 80 شاب وفتاة من الكشافة الكنسية التابعين للكنيسة القبطية الأرثوذكسية في تعبئة قافلة المساعدات المقرر إرسالها لصالح الأشقاء الفلسطينيين بغزة بالتعاون مع التحالف الوطني.

 

التحالف الوطني الكنيسة القبطية الأرثوذكسية غزة قافلة انسانية قافلة مساعدات إنسانية

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