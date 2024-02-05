مسئولة برنامج الإغاثة بالكنيسة القبطية: ندعم الأشقاء الفلسطينيين بالتعاون مع التحالف الوطنى

قالت جاكلين عبدالمسيح، مسئولة برنامج الإغاثة في الخدمات العامة والمسكونية بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إن الفعالية المقامة اليوم هي لأبناء غزة من الأطفال والرضع.

وأوضحت "عبدالمسيح" أن الفعالية مقامة بأسقفية الخدمات بمركز ماري مرقص بمدينة نصر بالتعاون مع التحالف الوطني ومستمرة ليوم واحد وستخرج من مدينة نصر إلى غزة مباشرة.

وأشارت إلى أن القطع التي يقوم الشباب بتعبئتها تتخطى الـ1000 قطعة لصالح الأشقاء الفلسطينيين.

وتوافد عدد من الشباب على مقر أسقفية الخدمات العامة والاجتماعية بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية بالتعاون مع التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بمدينة نصر لدعم أشقائنا في غزة ورفع المعاناة عن كاهلهم.

ويقوم الشباب من كشافة الكنيسة بتعبئة الملابس الخاصة بالأطفال والرضع لمؤازرة الشعب الفلسطيني في الشتاء القارس والتخفيف عنهم.

وقال أحد من الشباب المشارك، إن العمل التطوعي له طعم خاص ومميز وتزداد خصوصيته إذا كان لصالح إخواننا في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ويتواجد الشباب في محيط الأسقفية بمدينة نصر حتى عصر اليوم للانتهاء من إتمام شحن القافلة.

وكان صرح الدكتور طلعت عبدالقوى، رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، إن التحالف الوطنى للعمل الأهلى يواصل تقديم مساعداته الإنسانية إلى قطاع غزة.

وأكد رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، لـ"الدستور"، أن حجم مساعدات التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى التى وصلت لغزة بلغت حوالي 20 ألف طن، مشيرا إلى أن المساعدات تشمل المواد الغذائية والأدوية، المياه، والملابس والخيام، بالإضافة إلى المستلزمات الطبية والوقود.

وأعلنت جمعية الهلال الأحمر، اليوم، عن أن طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني استلمت 80 شاحنة عبر معبر رفح، محملة بالمساعدات الإنسانية، والإغاثية، والمستلزمات الطبية، فيما لم تدخل أي شاحنة عبر معبر كرم أبوسالم.

الهلال الأحمر الفلسطينى: تسلمنا اليوم 80 شاحنة مساعدات إنسانية عبر معبر رفح

وكشفت جمعية الهلال الأحمر، عن تجهيز المرحلة الثانية من مخيم إيواء النازحين داخل قطاع غزة، لافتة إلى أنه يجري العمل جنبًا إلى جنب مع نظيره الفلسطيني؛ لتجهيز المخيم والعمل على توفير كل الاحتياجات الأساسية للمقيمين داخله.

وأشارت الجمعية إلى أن المخيم يتسع لأكثر من 6 آلاف شخص، ويضم كل الخدمات الإغاثية والطبية، بجانب توفير المواد الغذائية والمياه بشكل يومي للمقيمين به.

وأكدت أن متطوعي الجمعية الهلال الأحمر المصري يعملون مع نظرائهم الفلسطينيين، لتوفير المساعدات الإنسانية العاجلة وتوزيعها على النازحين بقطاع غزة، لافتة إلى إنشاء وتجهيز مخيم يتسع لأكثر من 6 آلاف شخص، لإيواء النازحين بجنوب غرب خان يونس بقطاع غزة.