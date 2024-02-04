التحالف الوطنى يطلق قوافل طبية ومعرضًا للسلع الغذائية بمركز شباب إسنا بالأقصر

أعلن النائب أحمد إدريس عضو مجلس النواب ومنسق التحالف الوطنى للعمل الأهلي والتنموي بمحافظة الأقصر إطلاق قافلة طبية شاملة للكشف والعلاج المجاني، بمركز شباب السلام بمدينة إسنا.

تخصصات مختلفة وأدوية مجانية

وأوضح النائب أحمد إدريس أن القافلة تتضمن العديد من التخصصات الطبية الآتية" باطنة، رمد، عظام" مع صرف الأدوية مجانًا، اليوم لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين والكشف على الأسر الأولى بالرعاية وتقديم أفضل الخدمات لهم، لاسيما أنه قد تم عمل العديد من القوافل الطبية بأكثر من قرية.

معرض للسلع الغذائية بأسعار مخفضة

وأشار منسق التحالف الوطني بالأقصر إلى أنه سيتم أيضا توفير السلع الغذائية المخفضة للمواطنين من خلال معرض للسلع نفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بدعم الفئات الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقًا.

استمرار إطلاق قوافل “ستر وعافية”

وأكد النائب أحمد إدريس منسق عام التحالف الوطني للعمل الأهلي بمحافظة الأقصر استمرار إطلاق القوافل الشاملة "ستر وعافية " لدعم أهالي المناطق الأكثر احتياجا خاصة بقرى محافظة الأقصر لتوفير الخدمات الطبية والعلاجية بالمجان بجانب توفير السلع الغذائية والملابس بأسعار مخفضة، حيث أطلق التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي منذ عدة أيام قافلة شاملة بقرية العشي بالأقصر وذلك في إطار تفعيل المشاركة المجتمعية من كافة قوى المجتمع لتقديم كافة أوجه الرعاية والدعم للأسر الأكثر احتياجًا.