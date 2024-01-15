أحمد إدريس: تردي أوضاع مراكز الشباب بالأقصر ومطالب بزيادة الدعم المالى

ناقش النائب أحمد إدريس، عضو مجلس النواب طلب الإحاطة المقدم منه بشأن دعم وتطوير مراكز الشباب بالأقصر وتردي اوضاعها وذلك داخل لجنة الشباب والرياضه بمجلس النواب.

وأوضح النائب أحمد ادريس أن تردي أوضاع مراكز الشباب بالأقصر يحرم الألاف من الشباب من ممارسة الرياضة.

الدولة المصرية تتوجه خلال هذه الأيام للبحث عن المواهب في كافة المجالات ودعمهم

وأكد إدريس، في الطلب المقدم منه، أن الدولة المصرية تتوجه خلال هذه الأيام للبحث عن المواهب في كافة المجالات ودعمهم، والبحث عن الجواهر والكنوز الثمينة من المبدعين والموهوبين في المجالات المتنوعة، لا سيما الرياضة، وبرغم هذا التوجه الرائع من الدولة المصرية يعانى مركز عدد من مراكز الشباب بالأقصر من عدم وجود ملعب أو معدات رياضية للتدريب وممارسة الألعاب الرياضية، وهو ما يحرم الألاف من الشباب من ممارسة الرياضة.

وأوصت لجنة الشباب والرياضه بمجلس النواب بزيادة الدعم المادي لمراكز الشباب بالأقصر ورفع كفاءتها لخدمة الشباب.

وكانت قد ناقشت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب،برئاسة النائب الدكتور محمود حسين رئيس اللجنة، عددا من طلبات الإحاطة حول مشكلات مراكز الشباب بمحافظات الوادي الجديد وقنا وأسيوط.

جاء ذلك بحضور اللواء اسماعيل الفار رئيس قطاع الشباب،و الدكتور محمد عبد القادر رئيس الإدارة المركزية لمراكز الشباب، ومحمد عبد النبي رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الشبابية والرياضية، وبهاء شوقي مدير مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الوادي الجديد،

وأوصت اللجنة بالتأكيد على تنفيذ توصياتها السابقة بشأن موضوع طلب الإحاطة، والمتضمنة إلغاء نسبة (25%) التي تحصل من قبل وزارة الشباب والرياضة على مشروعات الطرح الاستثماري المقامة بمراكز الشباب في المحافظات الحدودية وكذلك وضع وزارة الشباب والرياضة استراتيجية عاجلة بشأن دراسة طبيعة المجتمعات في المحافظات الحدودية ووضع خطة لجذب أكبر عدد من الشباب للأنشطة الشبابية والرياضية المنفذة بمراكز شباب تلك المحافظات، وعرض تلك الاستراتيجية على لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب لمناقشتها.