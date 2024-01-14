"حماة وطن" بالفيوم يكرم 250 كادرا حزبيا لدورهم في الانتخابات الرئاسية

كرم حزب حماة الوطن بمحافظة الفيوم، 250 شخصية حزبية من عمد ومشايخ وكبار العائلات والكوادر الحزبية بمركز طامية، وذلك على الجهد المتميز في الانتخابات الرئاسية.



وقام بتقديم التكريم للحضور، دكتور محمد عمر رئيس قطاع شمال الصعيد لحزب حماة الوطن والقيادات الحزبية بالمحافظة.



قال الدكتور محمد عمر إنه باسم حزب حماة الوطن، برئاسة الفريق جلال الهريدي رئيس الحزب وقيادات الحزب، يتم تكريم عمد ومشايخ وعائلات مركز ومدينة طامية بالفيوم على الجهد المتميز والسعي المتواصل لخروج الانتخابات الرئاسية 2024، بشكل راق ومتحضر وتواجد جماهيري منقطع النظير.

وهنأ الدكتور محمد عمر جموع المصريين بفوز الرئيس عبد الفتاح السيسي بانتخابات رئاسة الجمهورية، وقال إن الرئيس السيسي هو القائد الأمين الذي اجتمع حزب حماة الوطن عليه من أول يوم ليعلن دعمه وتأييده كأول حزب سياسي، لما يمتلكه من رؤية صائبة ومواجهة المؤامرات التي تحاك بمصر والعالم كله، مع التفاف جموع الشعب المصري حول رئيسه.

شارك من القيادات الحزبية العمدة الحسيني مصطفى أمينا عام الحزب بمحافظة الفيوم والنائب ربيع ابولطيعة أمين تنظيم الحزب بالفيوم وأحمد عرندس مساعد أمين الحزب بالفيوم والدكتور رامي منير مساعد أمين الحزب بالفيوم والمهندس محمود السنورسي أمين شباب الحزب بالفيوم وأشرف الشريف أمين مركز طامية.