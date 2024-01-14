الأحد 14 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"حماة وطن" بالفيوم يكرم 250 كادرا حزبيا لدورهم في الانتخابات الرئاسية

حماة وطن
حماة وطن

كرم حزب حماة الوطن بمحافظة الفيوم، 250 شخصية حزبية من عمد ومشايخ وكبار العائلات والكوادر الحزبية بمركز طامية، وذلك على الجهد المتميز في الانتخابات الرئاسية.


وقام بتقديم التكريم للحضور، دكتور محمد عمر رئيس قطاع شمال الصعيد لحزب حماة الوطن والقيادات الحزبية بالمحافظة.

 

txt

حزب حماة الوطن للرئيس السيسي: “سر على بركة الله وتوفيقه ملايين المصريين إلى جانبك”

txt

هانى العتال مساعدًا لرئيس حزب حماة الوطن.. والعطيفى أمين عام مساعد


قال الدكتور محمد عمر إنه باسم حزب حماة الوطن، برئاسة الفريق جلال الهريدي رئيس الحزب وقيادات الحزب، يتم تكريم عمد ومشايخ وعائلات مركز ومدينة طامية بالفيوم على الجهد المتميز والسعي المتواصل لخروج الانتخابات الرئاسية 2024، بشكل راق ومتحضر وتواجد جماهيري منقطع النظير.
وهنأ الدكتور محمد عمر جموع المصريين بفوز الرئيس عبد الفتاح السيسي بانتخابات رئاسة الجمهورية، وقال إن الرئيس السيسي هو القائد الأمين الذي اجتمع حزب حماة الوطن عليه من أول يوم ليعلن دعمه وتأييده كأول حزب سياسي، لما يمتلكه من رؤية صائبة ومواجهة المؤامرات التي تحاك بمصر والعالم كله، مع التفاف جموع الشعب المصري حول رئيسه.
شارك من القيادات الحزبية العمدة الحسيني مصطفى أمينا عام الحزب بمحافظة الفيوم والنائب ربيع ابولطيعة أمين تنظيم الحزب بالفيوم وأحمد عرندس مساعد أمين الحزب بالفيوم والدكتور رامي منير مساعد أمين الحزب بالفيوم والمهندس محمود السنورسي أمين شباب الحزب بالفيوم وأشرف الشريف أمين مركز طامية.

 

حزب حماة الوطن محافظة الفيوم الانتخابات الرئاسية دكتور محمد عمر الحزبية جلال الهريدي

الأكثر قراءة

مجلة أمريكية تفضح مخطط الاحتلال: كيف تعرقل إسرائيل دخول المساعدات إلى غزة؟

بايدن ينهى مكالمة مع نتنياهو بإغلاق الهاتف بوجهه

عاجل.. 200 ألف دولار تفصل نجم الأهلى عن الدورى التركى (خاص)

فيتوريا يعلن تشكيل منتخب مصر ضد موزمبيق فى أمم إفريقيا

كام طوبة اليوم 2024 في محافظات مصر.. إليك ورقة نتيجة اليوم

تردد القناة الجزائرية الرياضية وكيفية ضبطها على الريسيفر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

مصر والصين.. وفلسطين

مدحت بشاى

عدوان وحشى ومحتل كاذب!!

علي سعدة

مصر.. وأكاذيب إسرائيل

د. منى حلمى

تبرير الحماقات هو أكبر حماقة

لواء.حمدى البطران

رحالة وجاسوسة

أحمد بهاء الدين شعبان

محكمة العدل الدولية: الكيان عاريًا!

لواء.حمدى البطران

الظالم والمظلوم فى المحكمة الدولية

محمد الراعي

9 مفاجآت للمنتخبات.. هل يستوعب علام درس الحكام؟!

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

100 يوم حرب.. ما هو وضع إسرائيل عسكريًا ودبلوماسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا؟

الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 25 مواطنًا من الضفة الغربية

100 يوم من العدوان| شهداء وجرحى جراء تواصل مجازر الاحتلال فى غزة