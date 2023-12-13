الأربعاء 13 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

هاني العتال مساعدا لرئيس حزب حماة الوطن.. والعطيفي أمين عام مساعد

هاني العتال
هاني العتال

أصدر الفريق جلال الهريدي، رئيس حزب حماة الوطن، قرارا بتعيين هاني العتال، مساعدا لرئيس الحزب، بالإضافة لمنصبه أمين أمانة الإعلام المركزية بالحزب.

وتضمن القرار تعيين الدكتور أحمد العطيفي، في منصب الأمين العام المساعد، إلى جانب منصبه أمين أمانة التنظيم.

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تشكيل لجنة للتقييم الفني والحزبي

كما تضمن قرار رئيس حزب حماة الوطن، تشكيل لجنة برئاسة النائب الأول لرئيس الحزب، اللواء أحمد العوضي، لتقييم الأداء الفني والحزبي لكافة الأمانات النوعية _ الفرعية، وعرض النتائج على رئيس الحزب لاتخاذ القرارات اللازمة.

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تفعيل دور الامانات 

ويأتي القرار في إطار جهود حزب حماة الوطن لتفعيل دور كافة الأمانات، ولتحقيق الأهداف والمبادئ الأساسية للحزب ولمزيد من الفعالية والانتشار في كافة المحافظات على مستوى الجمهورية.

يذكر أن حزب حماة الوطن سبق وقرر تعيين الدكتور أحمد أحمد على الشعراوى مساعدَ رئيس الحزب لأمانات وسط الدلتا بحزب حماة الوطن، فى إطار سياسة الحزب لتعيين كوادر جديدة من الكفاءات المشهود لها بالخبرة، فى إطار سياسة التطوير والتحديث التي ينتهجها  لمواصلة الارتقاء بمستوى الأداء التنظيمي والسياسي والجماهيري.

كما سبق وقرر محمد السيد مجاهد، أمين أمانة حزب حماة الوطن بمحافظة الإسكندرية، تعيين طارق الوكيل، أمينًا لأمانة التنظيم بالمحافظة، جاء ذلك بناءً على توجيهات الفريق جلال الهريدي، رئيس حزب حماة الوطن، وفي إطار التقييم الدوري الذي يجريه الحزب لأداء هياكله التنظيمية المختلفة.

وقرر الفريق جلال الهريدي رئيس حزب حماة الوطن تعيين الفريق أسامة الجندي، مستشارًا لرئيس الحزب، وتعيين اللواء أحمد إبراهيم العوضي نائبًا أول لرئيس الحزب، وتعيين اللواء طبيب عصام القاضي، أمينًا لأمانة الشئون الصحية.

 كما تم  تعيين الدكتور محمد محمود علي محمود، أمينًا لأمانة الشئون القانونية، والأستاذ عمرو عادل صدقي أمينًا لأمانة الأنشطة السياحية، كذلك أمير عبدالهادي محمد الصديق، أمينًا لأمانة محافظة دمياط، وأشرف فكري شطا، مساعدًا لرئيس قطاع كفرالشيخ ودمياط.

هاني العتال حماة الوطن جلال الهريدي أمانة الإعلام مساعد رئيس الحزب

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