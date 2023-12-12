"حماة الوطن" فى ختام الانتخابات الرئاسية: مشاركة إيجابية غير مسبوقة نالت إشادة العالم

تابع حزب حماة الوطن، برئاسة الفريق جلال الهريدي، عمليات تصويت المصريين بالداخل في الانتخابات الرئاسية، والتي استمرت لمدة ٣ أيام، بدأت يوم الأحد الماضي وانتهت اليوم الثلاثاء، وسط مشاركة إيجابية وغير مسبوقة من جميع أبناء الشعب المصري.

وقال الحزب فى بيانه، إن هذه المشاركة الكبيرة من جانب الناخبين تعبر عن ثقة المواطنين في أهمية الاستحقاق الدستوري، فضلًا عن الضمانات التي توافرت في العملية الانتخابية وخروجها بشكل ديمقراطي.

المصريون استطاعوا توصيل رسالة للعالم



وأشاد حماة الوطن بحرص كل مصري على ممارسة حقه الدستوري والتعبير عن رأيه في اختيار رئيس مصر القادم، والاستجابة للنداء الوطني في وقت تواجه فيه البلاد تحديات كبيرة.

وثمن الحزب في ختام الانتخابات الرئاسية، جهود مؤسسات الدولة وفي مقدمتها الهيئة الوطنية للانتخابات، والتي نجحت وبجدارة في تسهيل وتيسير الإجراءات أمام الجميع من أجل الخروج بهذا الاستحقاق بالصورة التي تليق بمصر.

وأكد أن المصريين استطاعوا توصيل رسالة للعالم بوقوفهم واصطفافهم خلف الدولة من أجل الوصول بها إلى المكانة التي تستحقها، ولاستكمال جهود التنمية المستدامة، وتحقيق كافة تطلعات المواطنين.

وانتهت في تمام الساعة التاسعة من مساء اليوم، عمليات التصويت بالانتخابات الرئاسية في عدد من مقار لجان الاقتراع الفرعية والبالغ تعدادها 11 ألفًا و631 لجنة على مستوى الجمهورية، وأعقب ذلك بدء فرز أصوات الناخبين والذين كانوا قد أدلوا بأصواتهم على مدى 3 أيام.

واستمر العمل داخل عدد آخر من تلك اللجان، والتي شهدت تواجدًا لناخبين في نطاق جمعية الانتخاب (المقر الانتخابي) قبل التاسعة مساء، حيث تم إغلاق مقار تلك اللجان وعمل حصر بأعداد الناخبين المتواجدين، ليستمر الاقتراع حتى الانتهاء من تمكينهم جميعًا من الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات.

وخاض غمار المنافسة الانتخابية على منصب رئيس البلاد 4 مرشحين رئاسيين هم كل من: عبدالفتاح السيسي، وفريد زهران رئيس حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، والدكتور عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد، وحازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري.

وبدأت على الفور اللجان التي انتهت أعمالها في فرز بطاقات التصويت داخل مقار لجان الاقتراع الفرعية، حيث ستقوم كل لجنة فرعية بإعلان الحصر العددي المفصل في ختام فرز بطاقات التصويت، متضمنًا عدد الناخبين المقيدين باللجنة، وعدد من حضروا وأدلوا بأصواتهم على مدى الأيام الثلاثة للعملية الانتخابية، وعدد الأصوات الصحيحة والباطلة، وعدد الأصوات الصحيحة التي حصل عليها كل مرشح، وإثبات تلك الأعداد في محضر عمل اللجنة.