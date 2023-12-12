الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

عاجل.. انتهاء الاقتراع فى الانتخابات الرئاسية واستمرار التصويت لمن حضروا قبل التاسعة

جريدة الدستور

انتهت في تمام الساعة التاسعة من مساء اليوم، عمليات التصويت بالانتخابات الرئاسية في عدد من مقار لجان الاقتراع الفرعية والبالغ تعدادها 11 ألفًا و631 لجنة على مستوى الجمهورية، وأعقب ذلك بدء فرز أصوات الناخبين والذين كانوا قد أدلوا بأصواتهم على مدى 3 أيام.
واستمر العمل داخل عدد آخر من تلك اللجان، والتي شهدت تواجدًا لناخبين في نطاق جمعية الانتخاب (المقر الانتخابي) قبل التاسعة مساء، حيث تم إغلاق مقار تلك اللجان وعمل حصر بأعداد الناخبين المتواجدين، ليستمر الاقتراع حتى الانتهاء من تمكينهم جميعًا من الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات.
وخاض غمار المنافسة الانتخابية على منصب رئيس البلاد 4 مرشحين رئاسيين هم كل من: عبدالفتاح السيسي، وفريد زهران رئيس حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، والدكتور عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد، وحازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري.
وبدأت على الفور اللجان التي انتهت أعمالها، في فرز بطاقات التصويت وذلك داخل مقار لجان الاقتراع الفرعية، حيث ستقوم كل لجنة فرعية بإعلان الحصر العددي المفصل في ختام فرز بطاقات التصويت، متضمنًا عدد الناخبين المقيدين باللجنة، وعدد من حضروا وأدلوا بأصواتهم على مدى الأيام الثلاثة للعملية الانتخابية، وعدد الأصوات الصحيحة والباطلة، وعدد الأصوات الصحيحة التي حصل عليها كل مرشح، وإثبات تلك الأعداد في محضر عمل اللجنة.
حضر عمليات فرز الأصوات، ممثلون عن المرشحين، ومندوبو منظمات المجتمع المدني المحلية والأجنبية، ومراسلو وممثلو وسائل الإعلام المحلية والدولية، طبقًا لتعليمات الهيئة الوطنية للانتخابات.
وتقوم لجان الاقتراع الفرعية بعد الانتهاء من عملها، بإبلاغ اللجان العامة بنتيجة الحصر العددي وتسليمها كافة أوراق ومستندات الاقتراع، والتي ستعمل بدورها على حصر وجمع نتائج اللجان الفرعية التابعة لها، وإبلاغها للهيئة الوطنية للانتخابات، والتي ستقوم من جانبها بإعلان النتيجة النهائية لعملية الانتخاب في 18 ديسمبر المقبل.
وبلغ تعداد من لهم حق التصويت في الانتخابات حوالي 67 مليون ناخب في العملية الانتخابية التي جرت تحت إشراف قضائي كامل من خلال نحو 15 ألف قاضٍ من مختلف الجهات والهيئات القضائية.

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