السبت 13 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلمانية: إسرائيل تحاول تشويه صورة مصر بسبب موقفها الداعم للقضية الفلسطينية

النائبة نشوى رائف
النائبة نشوى رائف

قالت النائبة نشوى رائف، عضو مجلس النواب، إن ادعاء دفاع الكيان الصهيوني أمام محكمة العدل الدولية اليوم حول تورط مصر فيما يحدث في غزة ورفضها فتح معبر رفح أمام المساعدات الإنسانية للوصول إلى القطاع، وصد الفلسطينيين عن الدخول للأراضي المصرية هي مجرد أكاذيب ومحاولات يائسة لدفع التهم عنها.

وأوضحت "رائف" أن محاولة ترديد نغمة أن مصر تتحمل مسئولية عدم وصول المساعدات والإغاثات اللازمة للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، وشن هجوم واسع على مصر بهذه الأكاذيب، هي محاولات للرد على موقف مصر الثابت تجاه القضية الفلسطينية ودعمها الدائم للشعب الفلسطيني الشقيق ورفضها مبدأ التهجير القسري لأهالي غزة، والعمل على الحفاظ على حقوق الفلسطينيين المشروعة في إقامة دولتهم على حدود يونيو عام ١٩٦٧.

 

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وأضافت عضو مجلس النواب أن جهود مصر لرأب الصراع في المنطقة كبيرة ومستمرة انطلاقًا من دورها الرائد والساعي نحو تحقيق سلام شامل وعادل يضمن الأمن والاستقرار والسعي نحو التنمية والازدهار، والذي ظهر بشكل أقوى منذ اندلاع الحرب الأخيرة في ٧ أكتوبر الماضي، لتبادر مصر بالتواصل مع المجتمع الدولي للعمل على وقف فوري لإطلاق النار، والتحذير من اتساع رقعة الصراع في المنطقة وتهديده للأمن القومي العربي والعالمي.

وأشارت رائف إلى أن جنوب إفريقيا سجلت موقفًا مشرفًا ضد العنصرية أمام محكمة العدل الدولية، وقدمت وثائق وأدلة العالم شاهد عليها بارتكاب إسرائيل جرائم إبادة جماعية في غزة يحاول  الاحتلال التنصل منها بتخبط وعشوائية واتهامات كاذبة وإقحام دول كبرى ذات سيادة وقوة مثل مصر في القضية، لافتة إلى أن إسرائيل تقوم بعملية تشويش على جرائمها التي شاهدها العالم من قتل للأطفال والشيوخ والنساء وقصف مستشفيات ومدارس ومساكن أبرياء، بهدف القضاء على جميع ملامح غزة بالحرب والدمار، من خلال ادعاءاتها الكاذبة.

النائبة نشوى رائف مجلس النواب الكيان الصهيوني محكمة العدل الدولية الفلسطينيين

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