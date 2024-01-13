السبت 13 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

اللواء نصر سالم: غزة لن يحدث بها أكثر مما حدث خلال الأشهر الماضية

غزة
غزة

أكد اللواء الدكتور نصر سالم، رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق، أن غزة لن يحدث بها أكثر مما حدث خلال الثلاث أشهر الماضية، فالعمليات العسكرية نفسها أصبحت تأخذ منحنى آخر، كما أن عملية الإبادة داخل قطاع غزة أصبحت أقل حدة من السابق، والعمليات العكسرية البرية التي فشلت في تحقيق أهدافها.
وأضاف سالم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صالة التحرير، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى، عبر قناة صدى البلد، أنه في النهاية الحرب ستنتهي، ومحكمة العدل الدولية ستصدر قرارها بوقف إطلاق النار داخل قطاع غزة، ولكن ماذا عن تداعيات وتأثيرات الحرب على المنطقة بأكملها، وذلك ما تحاول الولايات المتحدة أن تزيد من عواقبه خلال مناوراتها مع اليمن في البحر الأحمر.

غزة قطاع غزة جهاز الاستطلاع الدكتور نصر سالم صالة التحرير الاعلامية عزة مصطفى الحرب العمليات العكسرية البرية

الأكثر قراءة

هل وافقت مصر على التهجير القسرى لسكان غزة مقابل امتيازات مالية؟

تكليف رئاسى بإعداد حزمة جديدة للحماية الاجتماعية لتخفيف الأعباء عن المواطنين

كيف تستفيد من مدخراتك بالدولار فى مصر؟.. "الدستور" يوضح

التحريات تكشف تفاصيل جديدة فى مصرع فتاة سقطت من الطابق الـ26 بفندق شهير

الأسوأ لم يأتِ بعد.. خبير بيئى: سنشهد تغيرات مناخية حادة خلال العام الجديد

دعاء أول ليلة.. عبارات تهنئة بمناسبة شهر رجب 1445 / 2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

دكر فاخر.. على الآخر

صفاء النجار

ملتقى أكادير للرواية.. أيام من السحر المغربى

ماجد حبته

مندبة جديدة فى باب المندب!

وائل لطفي

سنوات الاقتصاد

محمد رفعت

بين البايع والمشترى..!

محمد عبدالعزيز

نوابغ العرب.. عبارة قديمة سمعناها حديثًا

مدحت بشاى

الحوار الوطنى.. وإشكالية التنوير

د.كريمة الحفناوى

مائة يوم من المقاومة الباسلة

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يشدد من إجراءاته العسكرية ويغلق طرقًا رئيسية بين بلدات ومدينة الخليل

الاحتلال يعتقل 3 فلسطينيين ويستولى على عشرات المركبات فى الخليل

الاحتلال يواصل قصف مناطق متفرقة فى قطاع غزة مخلّفًا عشرات الشهداء والجرحى