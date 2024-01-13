اللواء نصر سالم: غزة لن يحدث بها أكثر مما حدث خلال الأشهر الماضية

أكد اللواء الدكتور نصر سالم، رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق، أن غزة لن يحدث بها أكثر مما حدث خلال الثلاث أشهر الماضية، فالعمليات العسكرية نفسها أصبحت تأخذ منحنى آخر، كما أن عملية الإبادة داخل قطاع غزة أصبحت أقل حدة من السابق، والعمليات العكسرية البرية التي فشلت في تحقيق أهدافها.

وأضاف سالم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صالة التحرير، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى، عبر قناة صدى البلد، أنه في النهاية الحرب ستنتهي، ومحكمة العدل الدولية ستصدر قرارها بوقف إطلاق النار داخل قطاع غزة، ولكن ماذا عن تداعيات وتأثيرات الحرب على المنطقة بأكملها، وذلك ما تحاول الولايات المتحدة أن تزيد من عواقبه خلال مناوراتها مع اليمن في البحر الأحمر.