السبت 13 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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عزة مصطفى تنتقد إسرائيل وتدافع عن موقف مصر تجاه غزة (فيديو)

عزة مصطفى
عزة مصطفى

أبدت الإعلامية عزة مصطفى، رفضها للادعاءات الإسرائيلية التي تتهم مصر بمنع دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، ووصفتها بالأكاذيب والروجة.

وأكدت مصطفى، خلال تقديمها برنامجها "صالة التحرير"، الذي يبث على قناة "صدى البلد"، أن مصر ليست مسئولة عن إعاقة دخول المساعدات، بل إن إسرائيل هي التي ترفض السماح لها بالوصول إلى القطاع المحاصر، وأن العالم شاهد ذلك بأم عينه.

وانتقدت كل من يصدق الادعاءات الإسرائيلية ويحمل مصر المسئولية، وقالت إنهم يقعون في نفس فخ العدو الصهيوني، وأن تاريخ الإسرائيليين في الكذب معروف للجميع.

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