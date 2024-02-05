بدء شحن قافلة للأراضى الفلسطينية من شباب الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بالتعاون مع التحالف الوطنى

توافد عدد من الشباب بمقر أسقفية الخدمات العامة والاجتماعية بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية بالتعاون مع التحالف الوطنى للعمل الأهلي التنموي بمدينة نصر لدعم أشقائنا في غزة ورفع المعاناة عن كاهلهم لتجهيز قافلة إنسانية وإرسالها.

ويقوم الشباب من كشافة الكنيسة بتعبئة الملابس الخاصة بالأطفال والرضع لمؤازرة الشعب الفلسطيني في الشتاء القارس والتخفيف عنهم.

وقال أحد الشباب المشارك إن العمل التطوعي له طعم خاص وميزة، وتزداد خصوصيته إذا كان لصالح إخواننا في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ويتواجد الشباب في محيط الأسقفية بمدينة نصر حتى عصر، اليوم، للانتهاء من إتمام شحن القافلة.

وصرح الدكتور طلعت عبدالقوى، رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، بأن التحالف الوطنى للعمل الأهلى يواصل تقديم مساعداته الإنسانية إلى قطاع غزة.

وأكد رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، لـ"الدستور"، أن حجم مساعدات التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى التى وصلت لغزة بلغ حوالي 20 ألف طن، مشيرا إلى أن المساعدات تشمل المواد الغذائية والأدوية، المياه، والملابس والخيام، بالإضافة إلى المستلزمات الطبية والوقود.

الهلال الأحمر الفلسطينى

وأعلنت جمعية الهلال الأحمر، اليوم، عن أن طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني تسلمت 80 شاحنة عبر معبر رفح، محملة بالمساعدات الإنسانية، والإغاثية، والمستلزمات الطبية، فيما لم تدخل أي شاحنة عبر معبر كرم أبوسالم.



وكشفت جمعية الهلال الأحمر عن تجهيز المرحلة الثانية من مخيم إيواء النازحين داخل قطاع غزة، لافتة إلى أنه يجري العمل جنبًا إلى جنب مع نظيره الفلسطيني؛ لتجهيز المخيم والعمل على توفير كل الاحتياجات الأساسية للمقيمين داخله.

وأشارت الجمعية إلى أن المخيم يتسع لأكثر من 6 آلاف شخص، ويضم كل الخدمات الإغاثية والطبية، بجانب توفير المواد الغذائية والمياه بشكل يومي للمقيمين به.

وأكدت أن متطوعي جمعية الهلال الأحمر المصري يعملون مع نظرائهم الفلسطينيين، لتوفير المساعدات الإنسانية العاجلة، وتوزيعها على النازحين بقطاع غزة، لافتة إلى إنشاء وتجهيز مخيم يتسع لأكثر من 6 آلاف شخص، لإيواء النازحين بجنوب غرب خان يونس بقطاع غزة.