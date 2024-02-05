الإثنين 05 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

اقتصادى يكشف لـ"الدستور" أسباب تراجع سعر الدولار فى السوق السوداء

الدولار
الدولار

قال الدكتور خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي، إن انخفاض سعر صرف الدولار في السوق الموازية "السوق السوداء" ووصوله إلى 52 جنيهًا، يرجع إلى دعم الاتحاد الأوروبي بما يقرب من 10 مليارات دولار للاستثمار في عدة قطاعات، بالإضافة إلى الاستثمارات الواردة إلى رأس الحكمة التي تبلغ تقريبًا 22 مليار دولار خلال الفترة الحالية.

وأضاف "الشافعي" في تصريح خاص لـ"الدستور"، أن كل ما سبق ذكره مؤشرات إيجابية تدعو إلى التفاؤل، وأن مصر لديها حصيلة دولارية قادرة على تلبية كل الاحتياجات خلال هذه المرحلة، ونتيجة هذا انخفض الدولار في السوق السوداء، حيث دعا جميع المواطنين الذين لديهم دولارات خاصة بهم أن يتوجهوا إلى البنوك بها، لأن الدولار سيشهد انخفاضًا كبيرًا في السوق الموازية.

وتوقع خبير الاقتصاد أن سعر الدولار في السوق السوداء سيستمر في الانخفاض خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن هناك البعض يحققون مصالح شخصية على حساب الاقتصاد المصري، فالشركات والأفراد يقيمون كل التعاملات والسلع والمنتجات بالدولار حسب سعره في السوق السوداء.

سعر الدولار اليوم الاثنين 5-2-2024 والعملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري خلال منتصف التعاملات

وأشاد الدكتور خالد الشافعي بدور الحكومة المصرية في القبض على بعض أباطرة تجار العملة في السوق السوداء وتجار الذهب لأن هناك ارتباطا بين الذهب والعملة، حيث استطاعت الدولة أن تقلل من هيمنة هؤلاء على السوق وعلى تحركات سعر الدولار في السوق.

جدير بالذكر أن سعر الدولار يعد من أكثر المتغيرات الاقتصادية التي تؤثر على حركة الأسواق في العالم، فقد شهد أمس الأحد، هبوطًا كبيرًا، بعد أن سجل مستويات وصلت إلى 71 جنيهًا وبدأ الدولار في السوق الموازية الهبوط إلى مستويات وصلت إلى 52 و54 جنيها في التداولات الآن.

كان سعر الدولار اليوم الإثنين الموافق 5 فبراير 2024 قد شهد استقرارًا مقابل الجنيه المصري ليبلغ نحو 30.84 جنيه للشراء، و30.93 جنيه للبيع.

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سعر الدولار اليوم الاثنين 5-2-2024 والعملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري خلال منتصف التعاملات

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