الإثنين 05 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

سعر الدولار اليوم الاثنين 5-2-2024 والعملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري خلال منتصف التعاملات

سعر الدولار اليوم
سعر الدولار اليوم

بعد انخفاض سعر الدولار في السوق الموازي "السوق السوداء"، ارتفع البحث عن سعر الدولار اليوم في مصر 2024، على محركات بحث جوجل خلال الساعات الماضية من قبل المواطنين، حيث يعد سعر صرف الدولار من أكثر المتعيرات التي تؤثر على حركة الأسواق المحلية.

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري

يقدم موقع "الدستور" خدمة إخبارية لمعرفة أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري خلال منتصف التعاملات.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

 سجل سعر الدولار اليوم الاثنين الموافق 5 فبراير 2024 استقرارًا مقابل الجنيه المصري في منتصف التعاملات ليسجل نحو 30.84 جنيه للشراء، و30.93 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

استقر سعر الدولار في بنك مصر اليوم الاثنين الموافق 5 فبراير 2024 خلال منتصف التعاملات ليسجل 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

وشهد سعر الدولار اليوم الاثنين الموافق 5 فبراير 2024 استقرارًا مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري، خلال منتصف التعاملات ليسجل 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

استقرار أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه في بداية التعاملات اليوم الإثنين

أسعار العملات الأجنبية في مصر 2024

وكانت أسعار العملات قد تباينت اسعارها اليوم الاثنين الموافق 5 فبراير 2024 مقابل الجنيه المصري خلال منتصف التعاملات وفقًا لآخر تحديث في البنك المركزي المصري، وإليك بعض الأسعار الأكثر بحثًا على محركات جوجل: 

سعر اليورو سجل 33.33 جنيه للشراء، و33.45 جنيه للبيع

سعر الجنيه الإسترليني 39.08 جنيه للشراء و39.21 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي بلغ 100.24 جنيه للشراء، 100.59 جنيه للبيع

سعر الدرهم الإماراتي سجل 8.39 جنيه للشراء و8.42 جنيه للبيع

سعر الريال السعودي بلغ نحو 8.22 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع

سعر الدولار في السوق السوداء

جدير بالذكر أن سعر الدولار في السوق الموازي "السوق السوداء" قد شهد هبوطًا ملحوظًا أمس، بعد أن سجل مستويات وصلت إلى 71 جنيهًا بدأ الدولار في السوق الموازي الهبوط إلى مستويات وصلت إلى 52 جنيهًا في التداولات.

الدولار سعر الدولار السوق الموازي السوق السودا سعر الدولار اليوم سعر الدولار اليوم في مصر سعر الدولار اليوم في مصر 2024 سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري

مواد متعلقة

استقرار أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه في بداية التعاملات اليوم الإثنين

الأكثر قراءة

الآن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 برقم الجلوس جميع المحافظات

الشهادة الإعدادية.. نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 محافظة الدقهلية

كل المحافظات.. لينك نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 برقم الجلوس

ظهرت الآن.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة المنوفية 2024 برقم الجلوس

نتيجة 3 إعدادي 2024 بمحافظة بني سويف الترم الأول بالاسم ورقم الجلوس

برقم الجلوس.. ننشر نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية 2024 عبر الدستور

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رشا عبدالمنعم

المسرح مفتاح الحياة

محمود خليل

«التلميذ» يطيح بـ«الأستاذ»

وائل لطفي

دعوة للهدوء

ماجد حبته

القاهرة.. باريس.. والعكس

د هند جاد

أنت بتكلم مين؟!

محمد عبد العزيز

الشباب وصناعة الكتاب

د.كريمة الحفناوى

السيادة المصرية ومحور صلاح الدين

د. منى حلمى

ضرورة الإبداع

صور

صلاة الجمعة فى معرض القاهرة الدولى للكتاب

زحام كبير فى معرض القاهرة للكتاب

إقبال عائلى كبير على معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

روسيا تستدعي السفير الإسرائيلي لاتهامه الكرملين بالوقوف مع حماس

هآرتس: تصريحات بن جفير أظهرت الوجه القبيح لإسرائيل وتهدد العلاقات مع أمريكا

ميدان مُعقد.. كيف تعمل إسرائيل "فوق الأرض وتحتها" لتدمير أنفاق غزة؟