الإثنين 05 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

استقرار أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه في بداية التعاملات اليوم الإثنين

دولار
دولار

 استقر متوسط أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه، في بداية التعاملات اليوم الاثنين بالبنوك المصرية.ففي أكبر بنكين محليين من حيث الأصول والتعاملات "الأهلي ومصر".

 بلغ متوسط سعر الدولار 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع. وفي البنك التجاري الدولي - أكبر بنك قطاع خاص من حيث القيمة الإسمية، استقر الدولار عند 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع وفق بيانات البنك.

وفي البنك المركزي المصري بلغ متوسط سعر الدولار 30.84 جنيه للشراء مقابل 30.93 جنيه للبيع.

في حين شهد الجنيه الإسترليني تباينا طفيفا، ففي بنكي "الأهلي المصري ومصر" سجل الإسترليني ارتفاعا للشراء مسجلا 38.74 جنيه وتراجعا طفيفا عند البيع مسجلا 38.99 جنيه. وفي البنك التجاري الدولي سجل الاسترليني 38.86 جنيه للشراء، و39.11 جنيه للبيع.

وبالنسبة للعملات العربية، استقر الريال السعودي في تعاملات اليوم عند 8.19 جنيه للشراء و8.24 جنيه للبيع، وسجل الدرهم الإماراتي 8.38 جنيه للشراء و8.39 جنيه للبيع، وسجل الدينار الكويتي 99.33 جنيه للشراء و100.25 جنيه للبيع، وفق بيانات البنك الأهلي.

متوسط سعر صرف الدولار الدولار الامريكي الجنيه المصري اليوم الاثنين بنكين محليين الأصول والتعاملات الأهلي ومصر

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