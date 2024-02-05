الترم الأول.. رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنيا 2024 برقم الجلوس

يستطيع الطلاب الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنيا 2024 فور اعتمادها من محافظ المنيا بعد الانتهاء من عملية رصد الدرجات التي مازالت مستمرة حتى الآن في كنترولات الشهادة الإعدادية بمراكز المحافظة، وتعرض الدستور في التقرير التالي رابط نتيجة ثالثة إعدادي برقم الجلوس والاسم محافظة المنيا.

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنيا 2024 برقم الجلوس

تتوفر نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنيا 2024 برقم الجلوس عبر البوابة الإلكترونية لمحافظة المنيا، كما سيتم توفيرها في المدارس بعد الانتهاء من عملية رصد الدرجات التي تتم بعد الانتهاء من عمليات التصحيح ثم اعتمادها من محافظ المنيا.

وظهرت نتيجة ثالثة إعدادي محافظة المنيا برقم الجلوس والاسم في أغلب محافظات الجمهورية على أن يتم إعلان نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنيا 2024 خلال الإسبوع الجاري بعد أن أنهى الطلاب امتحاناتهم في 24 يناير الماضي وبدأت بعدها عملية تصحيح الامتحانات في كنترولات الشهادة الاعدادية في مراكز محافظة المنيا.

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنيا الترم الاول 2024 عبر البوابة الإلكترونية

ويتم توفير نتيجة الشهادة الاعدادية الترم الاول 2024 برقم الجلوس عبر البوابة الإلكترونية لمحافظة المنيا على أن يتم تفعيل رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنيا 2024 فور اعتمادها، ويستطيع أولياء الأمور الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنيا 2024 من الرابط التالي هنا.

وتعمل 3 كنترولات فرعية بمحافظة المنيا على تصحيح ورصد درجات أوراق امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الأول، بمراكز المنيا، وبني مزار وملوي، وذلك لتصحيح أوراق 105 آلاف و785 طالبا وطالبة، بمحافظة المنيا والذين بدأوا امتحانات الفصل الدراسي الاول للعام الدراسي 2023 -2024 في 17 يناير الماضي واستمرت حتى 24 يناير الماضي، على أن تظهر نتيجه الصف الثالث الاعدادي الترم الاول 2024 خلال الاسبوع الجاري.