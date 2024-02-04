الأحد 04 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزير الآثار الأسبق: دور الإعلام محوري في الحفاظ على مظاهر الحضارة المصرية وإبرازها

القاهرة الدولي للكتاب
القاهرة الدولي للكتاب

قال الدكتور ممدوح الدماطي، وزير الآثار الأسبق، وأستاذ الآثار المصرية القديمة بجامعة عين شمس، إن دور الإعلام محوري في الحفاظ على المظاهر الحضارية المصرية وإبرازها للمجتمع بقوة، للتأكيد على أننا أصحاب فضل على العالم بقيمة تراثنا المصري، ولا يمكن إغفال دوره التوعوي والتربوي.

وأضاف الدماطي على هامش فعاليات الدورة الـ 55 من معرض القاهرة الدولي للكتاب - أن معرض الكتاب هذا العام زاخر جدا ومليء بالفاعليات الثقافية المهمة التي تساعد على بنية العقل، وأن عدد الزوار تراوح ما بين 200 ألف إلى 250 ألف زائر يوميا، هو إقبال شديد ينم عن مدى ثقافة ووعي المواطن.

تراث المصري القديم مستمر حتى اليوم

وحول استمرارية التراث المصري القديم إلى الحاضر.. أكد وزير الآثار الأسبق وجود رؤية واضحة تؤكد على أن تراث المصري القديم مستمر حتى اليوم وأننا أبناء هذا التراث، لاسيما وأن التواصل الحضاري لهذه الدولة لم يتقطع منذ القدم فنحن أصحاب الفضل في الكثير من المظاهر الحضارية كالطب والهندسة والفلك والفنون والرياضة، وما من مظهر من المظاهر الحضارية إلا ونجد له جذورا في مصرنا القديمة.

وتتواصل فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ55، حتى 6 فبراير الجاري، بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس.

وتشارك في المعرض 70 دولة من مختلف دول العالم، ويبلغ عدد الناشرين والجهات الرسمية المصرية والعربية والأجنبية المشاركة 1200 دار نشر، كما يبلغ عدد العارضين 5250 عارضًا هذا العام.

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وجرى اختيار العالم الأثري الكبير سليم حسن عميد الأثريين المصريين ليكون شخصية هذا العام للمعرض، فيما تحل مملكة النرويج ضيف شرف المعرض، وتم اختيار يعقوب الشاروني الكاتب والصحفي المصري وأحد رواد أدب الأطفال في مصر والعالم العربي كشخصية معرض الطفل.

ويحتفل المعرض هذا العام بمرور 55 عامًا على أقدم مشروع ثقافي في مصر والشرق الأوسط؛ حيث يعد معرض الكتاب احتفاءً للثقافة المصرية والعربية، كما يعد من أكبر معارض الكتاب في الشرق الأوسط، حيث تم تصنيفه في عام 2006 ثاني أكبر معرض للكتاب في العالم من ناحية حجم الزوار بعد معرض فرانكفورت الدولي، حيث زار معرض القاهرة للكتاب في 2023 حوالي مليوني شخص، ومن المتوقع أن يفوق هذا العام أربعة ملايين زائر.

وزير الآثار الأسبق جامعة عين شمس المظاهر الحضارية المصرية دور الإعلام الحفاظ على المظاهر الحضارية

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