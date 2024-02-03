السبت 03 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

وزارة الشباب تواصل تنفيذ فعالياتها بمعرض القاهرة الدولى للكتاب

الورش الفنية والندوات
الورش الفنية والندوات داخل جناح الوزارة

واصلت وزارة الشباب والرياضة تنفيذ العديد من الورش الفنية والندوات داخل جناح الوزارة بمعرض القاهره الدولي للكتاب فى دورته الـ55

وشهد، اليوم، تنظيم الإدارة المركزية لتنمية النشء ندوة حول برنامج "قادر على التحدى" التى تنفذه الوزارة لنشء من ذوي الهمم، وقد أدارت الندوة هدى يوسف المدرب بمركز الدعم النفسي.

كما تم تنظيم لقاء تووعي عن "كيفية الإدارة" للمدرب أحمد عادل، وكذلك لقاء لشرح محاور برنامج سفراء ضد الفساد للمدرب عماد محمد.

وأيضاً تم تنظيم ندوة بالتعاون مع وزارة الأوقاف بعنوان "مصر المكان والمكانة" للشيخ السيد محمد عبدالقادر والشيخ إبراهيم علي شبل، وتفاعل الرواد مع الندوة.

وتم تنفيذ فعاليات قافلة "الشباب والمناخ" للتوعية بشئون البيئة والتغيرات المناخية، بالتعاون منظمة اليونيسف وهيئة الأمم المتحدة، ومبادرة SRS.

كما تضمنت الفاعليات تنفيذ العديد من الورش الفنية لرواد المعرض فى (فن الموسيقي/ فن المطويات/ فن السيراميك/ فن الأرجامي، المكرمية، فن البافى).

كما نفذت الإدارة المركزية لتمكين الشباب ندوة عن "الوظائف المستقبليه" للدكتور محمد سامي مدير التدريب ببرنامج توظيف مصر.

وتم عرض العديد من الأفلام الوثائقية لرواد المعرض التى تتناول البرامج التى تنفذها الوزارة، كما تم توزيع الهدايا العينية من الأعمال المنفذة بسواعد النشء.

وزارة الشباب والرياضة الورش الفنية والندوات الادارة المركزية لتنمية النشء الورش الفنية وزارة الشباب

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